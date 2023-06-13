Netflix İlk Canlı Spor Yayınına Hazırlanıyor

Wall Street Journal'ın Pazartesi günü yayınladığı bir habere göre Netflix ilk spor tabanlı canlı yayınını planlıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia eden kişilere göre yayın devi, profesyonel golfçüler ve Formula 1 sürücülerinin yer alacağı ünlüler golf turnuvası oluşturmak için görüşmeler yapıyor.

Görüşmelerin henüz ilk aşamalarda olduğu söyleniyor ancak fikir gerçekleşirse etkinlik bu sonbaharda Las Vegas'ta gerçekleşecek.

Journal'a konuşan kaynaklar, turnuvaya muhtemelen Formula 1 motor yarışlarına odaklanan Drive to Survive ve PGA Tour'un perde arkasını anlatan Full Swing gibi Netflix programlarından ünlülerin de katılacağını söyledi.

Netflix Canlı Spor Yayınlarını Genişletebilir

Netflix'in ilk teklifi sporseverler arasında sınırlı bir ilgi yaratsa da daha önemli spor etkinliklerini içeren ek anlaşmaların önünü açabilir ve bu da yayın hizmetinin yeni aboneler kazanmasını sağlayabilir ancak canlı spor yayınlarına ciddi bir giriş, pahalı yayın haklarının güvence altına alınması anlamına gelecek.

Rakip yayın hizmeti Amazon Prime Video, 2017 yılında canlı spor yayınlarını başlatmış ve 50 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayla 2017 NFL sezonu boyunca NFL'nin Perşembe Gecesi Futbolu maçlarının bazı bölümlerini yayınlamıştı. Apple TV+ da MLS yayın haklarını elinde bulundurarak lig maçlarını yayınlıyordu.

Netflix, Mart ayında Chris Rock'ın özel bir komedi programıyla başlayarak canlı yayınlara sağlam bir giriş yaptı ancak ikinci canlı yayın denemesi, Nisan ayında teknik aksaklıkların Love is Blind özel programını mahvetmesiyle nispeten kötü sonuçlandı. Şirketin spor müsabakalarına yönelik bir canlı yayın geleceği olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.