Netflix'in İlk Canlı Yayın Programı Açıklandı: İşte O Ünlü İsim!

Netflix, planlarının ortaya çıkmasından aylar sonra nihayet ilk canlı yayın programını tanıtmaya hazır. Şirket, Chris Rock'ın 2023'ün başlarında Netflix'te özel bir komedi gösterisi sunacağını doğruladı. Netflix ayrıca Chris Rock'ın bu projede çalıştıkları ilk kişi olduğunu ve yayının Dünya çapında sunulacağını açıkladı.

Şirket bu yılın Mayıs aylarında canlı yayın programları sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu programlar arasında stand-uplar, yarışmalar ve tiyatro gösterileri gibi içerikler bulunacağını belirten şirket ilk çalışacağı kişinin Chris Rock olduğunu belirtti.

Chris Rock, Komedi Şovuyla Netflix'e Geliyor

Chris Rock is about to make history as the first artist to perform live on Netflix!



The legendary comedian, writer, director, and actor’s newest comedy special will premiere live — globally — in early 2023 on Netflix! pic.twitter.com/707y0Afa08 — Strong Black Lead (@strongblacklead) November 10, 2022

Netflix'in ana rakiplerinden bazılarında bu tür canlı yayın programları bulunduğundan bu atılım uzunca süredir beklenen bir durumdu. Disney Plus, Şubat ayında Oscar gecesini canlı yayınladı ve bu sonbaharda Dancing With the Stars'ın canlı bölümlerini yayınlayacak. Diğerleri ise ağırlıklı olarak spora odaklanıyor. Örneğin Amazon Prime Video, haftalık NFL maçlarını yayınlarken, Apple TV+ ise Cuma geceleri beyazbol yayınlıyor.

Netflix bu alanda henüz acemi olsa da bu işin altından kalkabilecek potansiyele sahip. Keza canlı yayınlar, Netflix'in içeriğini daha da çeşitlendirmesine ve bu yılki abone kayıplarının tekrarlanmasını önlemesine yardımcı olabilir.

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