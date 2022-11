Netflix'in İlk Canlı Yayın Programı Açıklandı: İşte O Ünlü İsim!

Netflix, planlarının ortaya çıkmasından aylar sonra nihayet ilk canlı yayın programını tanıtmaya hazır. Şirket, Chris Rock'ın 2023'ün başlarında Netflix'te özel bir komedi gösterisi sunacağını doğruladı. Netflix ayrıca Chris Rock'ın bu projede çalıştıkları ilk kişi olduğunu ve yayının Dünya çapında sunulacağını açıkladı.

Şirket bu yılın Mayıs aylarında canlı yayın programları sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu programlar arasında stand-uplar, yarışmalar ve tiyatro gösterileri gibi içerikler bulunacağını belirten şirket ilk çalışacağı kişinin Chris Rock olduğunu belirtti.

Chris Rock is about to make history as the first artist to perform live on Netflix!



The legendary comedian, writer, director, and actor’s newest comedy special will premiere live — globally — in early 2023 on Netflix! pic.twitter.com/707y0Afa08