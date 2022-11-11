Netflix'in İlk Canlı Yayın Programı Açıklandı: İşte O Ünlü İsim!

Netflix, geçtiğimiz Mayıs ayında açıkladığı canlı yayın programlarını hayata geçiriyor. İşte ilk canlı yayın programını gerçekleştirecek kişi!

Netflix'in İlk Canlı Yayın Programı Açıklandı: İşte O Ünlü İsim!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Netflix, planlarının ortaya çıkmasından aylar sonra nihayet ilk canlı yayın programını tanıtmaya hazır. Şirket, Chris Rock'ın 2023'ün başlarında Netflix'te özel bir komedi gösterisi sunacağını doğruladı. Netflix ayrıca Chris Rock'ın bu projede çalıştıkları ilk kişi olduğunu ve yayının Dünya çapında sunulacağını açıkladı.

Şirket bu yılın Mayıs aylarında canlı yayın programları sunmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu programlar arasında stand-uplar, yarışmalar ve tiyatro gösterileri gibi içerikler bulunacağını belirten şirket ilk çalışacağı kişinin Chris Rock olduğunu belirtti.

Chris Rock, Komedi Şovuyla Netflix'e Geliyor

Netflix'in ana rakiplerinden bazılarında bu tür canlı yayın programları bulunduğundan bu atılım uzunca süredir beklenen bir durumdu. Disney Plus, Şubat ayında Oscar gecesini canlı yayınladı ve bu sonbaharda Dancing With the Stars'ın canlı bölümlerini yayınlayacak. Diğerleri ise ağırlıklı olarak spora odaklanıyor. Örneğin Amazon Prime Video, haftalık NFL maçlarını yayınlarken, Apple TV+ ise Cuma geceleri beyazbol yayınlıyor.

Netflix bu alanda henüz acemi olsa da bu işin altından kalkabilecek potansiyele sahip. Keza canlı yayınlar, Netflix'in içeriğini daha da çeşitlendirmesine ve bu yılki abone kayıplarının tekrarlanmasını önlemesine yardımcı olabilir.

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