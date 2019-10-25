Netflix'in Android Uygulamasına Bomba Özellik Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Netflix'in Android uygulamasına yepyeni bir özellik geliyor. Netflix kullanıcılarının uzun zamandır dile getirdiği özellik en sonunda geliyor.

Netflix'in mobil uygulamalarında bildiğiniz üzere video oynatma hızı seçeneği bulunmamakta. Kullanıcılar da bu seçeneğin olmamasından dolayı sürekli şikayet etmekte. Netflix kullanıcılardan gelen talepleri dikkate aldı ve Android uygulamasına video oynatma hızı seçeneğini getirme kararı aldı.

Android üzerinden Netfix'i kullanan kullanıcılar artık dizi veya filmlerin oynatma hızlarını değiştirebilecek. Gelen görsele göre video oynatma hızı seçeneğinde toplamda 5 farklı hız seçeneği bulunacak. Bu hız seçenekleri şu şekilde olacak: 0.5x, 0.75x, 1x (normal), 1.25x, 1.5x.

Şu anda test aşamasında olan video oynatma hızı seçeneği öncelikle Android kullanıcılara açılacak. Netflix'in özelliği Android'den sonra iOS kullanıcılarına da açacağı söyleniyor. Netflix'in yeni özelliğinin ne zaman yayına açılacağı henüz bilinmiyor. Tahminlerimize göre yeni özellik bu yıl bitmeden yayında olacak.

Yeni özellik sayesinde film veya dizilerdeki özel sahneleri yavaş bir biçimde izleyebilecek ve sahnelerde olayları kolay bir biçimde anlayabileceksiniz. Eğer cihazınızda Netflix bulunmuyorsa hemen aşağıda bulunan bağlantıdan kolayca indirebilirsiniz.