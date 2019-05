Netflix’in Doğa Belgeseli “Our Planet”, İzlenme Rekorları Kırıyor

ABD’li dijital yayın devi Netflix, nisan ayının en çok izlenen yapımlarını açıkladı. Yakın zaman önce kütüphanedeki yerini alan doğa belgeseli “Our Planet”, pek çok yüksek profilli dizi, film ve animasyonu geride bırakarak, nisan ayının en çok izlenen içeriği olmayı başardı.

Dünya çapında 150 milyona yakın aboneye sahip olan Netflix, İngiltere’de nisan ayının en çok izlenen 10 içeriğini paylaştı.

Doğa programlarının yüzü ve sesi olarak kariyerine 50 yıldan fazla süredir devam eden David Attenborough tarafından anlatılan sekiz bölümlük “Our Planet” belgeseli, listenin ilk sırasında yer aldı.

Overall top ten most-watched in the UK in April:



1. Our Planet

2. The Perfect Date

3. The Highwaymen

4. The Silence

5. Black Summer

6. After Life

7. The Spy Who Dumped Me

8. Riverdale

9. Chilling Adventures of Sabrina

10. You vs. Wild