Netflix’in Doğa Belgeseli “Our Planet”, İzlenme Rekorları Kırıyor

ABD’li dijital yayın devi Netflix, nisan ayının en çok izlenen yapımlarını açıkladı. Yakın zaman önce kütüphanedeki yerini alan doğa belgeseli “Our Planet”, pek çok yüksek profilli dizi, film ve animasyonu geride bırakarak, nisan ayının en çok izlenen içeriği olmayı başardı.

Dünya çapında 150 milyona yakın aboneye sahip olan Netflix, İngiltere’de nisan ayının en çok izlenen 10 içeriğini paylaştı.

Doğa programlarının yüzü ve sesi olarak kariyerine 50 yıldan fazla süredir devam eden David Attenborough tarafından anlatılan sekiz bölümlük “Our Planet” belgeseli, listenin ilk sırasında yer aldı.

Overall top ten most-watched in the UK in April:



1. Our Planet

2. The Perfect Date

3. The Highwaymen

4. The Silence

5. Black Summer

6. After Life

7. The Spy Who Dumped Me

8. Riverdale

9. Chilling Adventures of Sabrina

10. You vs. Wild — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 9, 2019

İkinci basamakta The Perfect Date bulunurken, 3. sırada Kevin Costner ve Woody Harrelson’ın başrollerinde olduğu The Highwaymen filmini görüyoruz. Platformun popüler dizilerinden Chilling Adventures of Sabrina listeye dokuzuncu sıradan girerken, Netflix’in Bear Grylls’li yeni interaktif programı You vs. Wild ise nisan ayının en çok izlenen onuncu içeriği oldu.

Netflix, kullanıcılar tarafından izlenen en popüler 10 TV dizisini ve filmi gösterecek yeni bir “En İyi 10” özelliğini test ediyor. Söz konusu özelliği önce İngiltere’de test eden şirket, beta testinden toplanan verilere göre hareket edecek.

Netflix şefi Ted Sarandos, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, şirketin çok yakında platformdaki içerikler ve izleyici sayıları konusunda daha ayrıntılı veriler paylaşacağını söylemişti.