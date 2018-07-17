Netflix'in Dünya Çapında Abone Sayısı 130 Milyona Ulaştı

Popüler streaming platformu Netflix, dünya çapında 130 milyon abone sayısına ulaşarak çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı.

Bünyesinde La Casa de Papel, Narcos, Stranger Things ve Black Mirror gibi son dönemin fenomen yapımlarını bulunduran Netflix, dünyanın en büyük çevrimiçi yayın platformu olma iddiasını her geçen gün güçlendiriyor.

Özellikle 18-25 yaş arası gençler arasında popüler olan Netflix, kütüphanesindeki içerik yelpazesi sayesinde çok geniş bir kitleye hitap etmeyi başarıyor. Nitekim rakamlar da bunu destekler türden.

2018 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklayan ABD’li şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,7 daha fazla gelir elde etti. Böylece, firmanın geçen yılın nisan-haziran döneminde 2,78 milyar dolar olan geliri, 3,91 milyar dolara çıktı.

Netflix’in net karı da geçen seneye oranla arttı. 2017’nin ikinci çeyreğinde 65,6 milyon dolar kar yapan şirket, bu yılın aynı döneminde söz konusu rakamı 384 milyon dolara yükseltti.

Dünya genelindeki toplam abone sayısını da artıran şirket, 130,1 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan dev bir platforma dönüştü. Öte yandan bu rakam, Netflix'in '131 milyon abone sayısı’ hedefinin az da olsa gerisinde kaldığını belirtmeden geçmeyelim.

ABD merkezli şirket, bu yıl orijinal içerik üretmek için 13 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Geçen yıl aynı kalem için 6,3 milyar dolar harcayan Netflix’in, 2022 yılında orijinal içeriklere yapacağı yatırımların 23 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.