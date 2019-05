Netflix'in En Çok İzlenen 10 Filmi

Dijital yayın devi Netflix, platformun en çok izlenen 10 filmini açıkladı. İki Oscar ödüllü Roma, listeye son sıradan giriş yaptı.

Yakın zaman önce yaptığı açıklamada, bundan sonra platformdaki izlenme oranları konusunda daha şeffaf bir tutum sergileyeceğini söyleyen Netflix, tahhüdünü yerini getirmeye başladı.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de en çok izlenen 10 içeriğini paylaşan dijital yayın platformu, bu kez de platformun en yüksek görüntülenmeye ulaşan 10 filmini paylaştı.

Listenin ilk sırasında 2.822.635 izlenme ile Billy McFarland ve Chris Smith tarafından yönetilen başarısız Fyre Festivali hakkında bir film olan Fyre: The Greatest Party That Never Happened yer alıyor. Onun hemen arkasından gelen Sandra Bullock’lu Bird Box’ın 2.683.494 izlenmesi bulunuyor. Bu iki yapımı 2.539.826 izlenme sayısı ile Ben Affleck, Oscar Isaac ve Charlie Hunnam gibi başarılı isimleri bir araya getiren aksiyon filmi Triple Frontier takip ediyor.

91. Oscar Ödülleri’nde ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ ve ‘En İyi Sinematografi’ ödülünü kazanarak, dijital yayın devi Netflix’e ilk Oscar’ını getiren Alfonso Cuaron’un başyapıtı Roma ise 1.053.436 izlenme sayısı ile listeye 10. sıradan giriş yaptı.

Netflix'in en çok izlenen 10 filmi şöyle:

1- Fyre: The Greatest Party That Never Happened

İzlenme sayısı: 2.822.635

2- Bird Box

İzlenme sayısı: 2.683.494

3- Triple Frontier

İzlenme sayısı: 2.539.826

4- Polar

İzlenme sayısı: 2.385.292

5- IO

İzlenme sayısı: 2.059.172

6- Death Note

İzlenme sayısı: 1.801.109

7- Bleach

İzlenme sayısı: 1.366.049

8- Close

İzlenme sayısı: 1.299.353

9- Velvet Buzzsaw

İzlenme sayısı: 1.262.910

10- Roma

İzlenme sayısı: 1.053.436