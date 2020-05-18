Netflix'in Görüntü Kalitesi Normale Dönmeye Başladı!

Koronavirüs nedeniyle kullanımı artan Netflix'in, Avrupa'da yayın kalitesi normale dönüyor. Artık eskisi gibi daha kaliteli izleyebileceğiz.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, evde kalmayı zorunlu tutmuştu. Hepimiz uzun süreler evde kalırken, can sıkıntımızı çözmek için teknolojik cihazlara bağlanmıştık. Tabi bu süre halen bitmedi ama artık evde kalma süreleri biraz daha kısa. Yine de bu sürede Zoom gibi görüntülü konuşma uygulamaları, Steam gibi oyun platformları ve Netflix gibi film-dizi platformları oldukça ün kazandı.

4K Görüntü Kalitesi Tekrardan Erişilebilir!

Netflix'te oluşan yoğunluk, izlenen videoların kalitesini de etkiledi. Koronavirüs sürecinde videoların kalitesini düşüren Netflix, herkesin daha kolay hizmet alabilmesini sağladı. Tabi şimdi bu yoğunluk azaldığı için videoların kalitesi eski haline dönmeye başladı. Şu anda bazı ülkelerde 4K HDR özelliği kullanılabilir hale geldi. Tabi bazı ülkelerde hala bu seçenek yok.

Netflix'te oluşan bu sorun 30 gün içerisinde çözülecek gibi duruyor. Tabi bu beklenmeyen bir durumdu. Umarız Netflix bu konu ile ilgili önümüzdeki dönemde daha iyi bir alt yapı oluşturur. Ancak şimdilik bir süre daha bu kalite sıkıntısı ile uğraşacağız. Bakalım tam olarak ne zaman Netflix normale dönecek.