Netflix'in İlk Orijinal Türk Dizisinin Çekimleri Başlıyor

Yakın zaman önce resmi olarak Türkiye’deki izleyicileriyle buluşan Netflix, başarılı reklam çalışmalarının yanı sıra Türkiye’de geçen orijinal bir dizi çekeceğinin müjdesini vermişti. Bugün itibarıyla Netflix’in ilk orijinal Türk dizisinin çekimleri başladı.

İstanbul’da yaşan bir süper kahramanın anlatıldığı, başrolünü son zamanların popüler ismi Çağatay Ulusoy’un üstlendiği ve Binnur Karaevli’nin hayata geçirdiği dizinin çekimlerine dün itibarıyla başlandı. Kadrosunda Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş gibi isimlerin de yer aldığı dizinin kamera arkasındaysa son yıllarda yıldızı parlayan yönetmen Can Evrenol ve ödüllü görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki bulunduğu kaydedildi. Süper kahraman dizisi olmasından mütevellit içerisinde bolca görsel efektin olacağı dizinin, görsel efekt işlerini ise Gradient Effect’in üstlendiği yapılan açıklamalarda kendisine yer buldu.

Güçlü kadrosu ve başarılı kamera arkasıyla birlikte oldukça heyecan uyandıran bir yapım olmaya şimdiden aday olan Netflix’in ilk orijinal Türk dizisinin çekimlerinin ilerlemesiyle birlikte daha fazla detayın merak edenlerle paylaşılacağı tahmin edilirken, yakın zaman sonra diziye dair ilk videoların paylaşılmaya başlanabileceği de söylenenler arasında yer aldı.

Netflix tarafından dizinin temasıysa şöyle anlatıldı: “Dizi, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın serüvenini anlatıyor. Hikayenin başında Doğu ve Batı'nın birleştiği 15 milyonluk şehirde sıradan bir genç olarak hayatını sürdüren Hakan kahraman olmaktan çok uzaktır. Ancak şehrinin tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altında olduğunu öğrendiğinde onları durdurmaktan başka çaresi kalmaz. Hem henüz hazır olmadığı hem de kabul etmek istemediği b"ir görevle karşı karşıya olan Hakan, kaderindeki son muhafız olma vazifesini yerine getirebilecek mi?”