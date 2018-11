Netflix’in İlk Türk Dizisi Hakan: Muhafız 14 Aralık’ta Yayınlanacak

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu! Başrolünde Çağatay Ulusoy’u izleyeceğimiz dizi 14 Aralık’ta yayınlanacak.

Globalde The Protector olarak bilinen Hakan: Muhafız, bir süper kahraman dizisi olarak karşımıza çıkacak.

Yılın en fazla beklenen yapımlarından birisi olan dizi, Binnur Karaevli tarafından hayata geçirildi. Hakan: Muhafız’ın yönetmen koltuğunda ise Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki ikilisi oturuyor.

Bu yılın başlarında çekimlerine başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Netflix Türkiye tarafından İstanbul’un çeşitli yerlerine asılan afişler Hakan: Muhafız dizisinin tarihini işaret ediyor: 14.12.18

