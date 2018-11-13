Netflix’in İlk Türk Dizisi Hakan: Muhafız 14 Aralık’ta Yayınlanacak

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu! Başrolünde Çağatay Ulusoy’u izleyeceğimiz dizi 14 Aralık’ta yayınlanacak.

Globalde The Protector olarak bilinen Hakan: Muhafız, bir süper kahraman dizisi olarak karşımıza çıkacak.

Yılın en fazla beklenen yapımlarından birisi olan dizi, Binnur Karaevli tarafından hayata geçirildi. Hakan: Muhafız’ın yönetmen koltuğunda ise Can Evrenol ve Gökhan Tiryaki ikilisi oturuyor.

Bu yılın başlarında çekimlerine başlanan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Netflix Türkiye tarafından İstanbul’un çeşitli yerlerine asılan afişler Hakan: Muhafız dizisinin tarihini işaret ediyor: 14.12.18

Should I be stressed that I've directed this coming thing? Cumhuriyetin ilanı gibi geliyo evelallah pic.twitter.com/jZF9ZAptpO — Can Evrenol (@canevrenol) 11 Kasım 2018

Yönetmen Can Evrenol da kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda serinin yayın tarihini doğruladı.

Netflix’in ilk orijinal Türk dizisi olan Hakan: Muhafız, tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrendikten sonra tüm dünyası altüst olan Hakan'ın (Çağatay Ulusoy) hikayesine odaklanıyor. Gizli ve kadim bir zümreye bağlı olan karakterimiz, yaşadığı 15 milyonluk şehri Ölümsüzler’den korumak için amansız bir mücadeleye girecek.

Geçtiğimiz ay Netflix Türkiye tarafından yayınlanan teaser…

Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’u izleyeceğiz. Başarılı aktöre, Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş gibi isimler eşlik ediyor.

Hakan: Muhafız, 14 Aralık’ta birinci sezon tüm bölümleri ile sadece Netflix’te yayınlanacak.