Netflix'in İnternet Hızı Test Etme Sitesi Fast.com'da Önemli Yenilik

Yaklaşık iki yıl önce Netflix tarafından geliştirilen ve kullanıcıların anlık internet hızlarını ölçen Fast.com artık yükleme hızını ve gecikmeyi de ölçebiliyor. Böylelikle internet bağlantınız ile ilgili bilgileri çok daha detaylı bir şekilde gözlemleyebilirsiniz.

Fast.com'a yapılan yeni güncellemeleri duyuran Netflix aynı zamanda testin oldukça iyi kullanım oranlarına sahip olduğunu da belirtti. Yalnızca son yedi ay içerisine 500 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren Fast'in en güzel yanı ise hem kullanışlı hem de pratik bir şekilde internetiniz hızınızı ölçüyor olması.

Ayrıca geliştirici Netflix, Fast.com için "ağ mühendislerinin analizi veya test paket hızını tanımlamak için uygun bir platform değil” yorumunu yapmıştı. Yani direkt olarak son kullanıcı için geliştirilen Fast'in bir diğer hizmet amacı ise Netflix'e yönelik. Kullanıcıların Netflix paketi almadan önce internet hızlarını ölçmesine olanak tanıyan test aracı, bundan böyle download ve ping oranını da göstererek hizmet ağını genişletecek.

Şimdilik kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen sitenin, ilerleyen dönemlerde ne gibi hizmetler alacağı merak konusu. Eğer siz de internet hızını kontrol etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.