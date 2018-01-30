Netflix'in İskandinav Yapımı Gerilim Dizisinden İlk Fragman Yayınladı

Bilhassa Z kuşağının yeni 'Hollywood'u olan ve Stranger Things'ten Black Mirror'a, Narcos'tan House of Cards'a kadar birçok başarılı yapıma imza atan Netflix, Danimarka’daki ilk orijinal dizisi The Rain ile bir kez daha hepimizi mest etmeye geliyor.

Popüler çevrimiçi yayın platformu Netflix, ilk Alman dizisi Dark'ın yakaladığı başarıyı The Rain ile taçlandırmak istiyor. Son yıllarda ABD ve İngiltere'deki yapımların yanı sıra, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde de çok başarılı yapımlara imza atan Netflix, Danimarka'daki ilk orijinal dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yağmurla gelen ve İskandinavya nüfusunun çoğunu yok eden ölümcül bir virüsten altı yıl sonra, iki Danimarkalı kardeşin ve kendileri gibi hayatta kalan diğer gençlerin tehlikeli yolculuğunu anlatan The Rain, bizleri İskandinav kültürü ile tanıştıracak.

Başrollerinde, Alba August, Mikkel Boe Følsgaard ve Lucas Lynggaard Tønnesen gibi İskandinav sinemasının başarılı isimlerinin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Esben Toft Jacobsen oturuyor.

The Rain, 2018’de tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te gösterime girecek.

The Rain Fragman: