Netflix’in Liderliğindeki Dijital Yayın Sektöründe Rekabet Kızışıyor

Netflix’in başını çektiği çevrimiçi yayın piyasası, her geçen gün yeni oyuncular kazanıyor. Hollywood stüdyoları ile dijital yayın platformları arasındaki rekabetin iyiden iyice kızıştığı şu dönemde, küresel teknoloji şirketleri de bu lezzetli pastadan dilim alabilmenin hesaplarını yapıyor.

1998 ile 2005 yılları arasında posta yoluyla DVD kiralayan bir şirketten, bugün Hollywood’un dev stüdyolarına kafa turan bir medya devine dönüşen Netflix, sinemanın dijital dönüşümüne rehberlik etmeye devam ediyor. Tabii, bu değişimden herkesin memnun olmadığını söylemekte fayda var.

Kariyeri boyunca pek çok kült filme imza atan ünlü yönetmen Steven Spielberg, Netflix gibi dijital yayın platformlarında yayınlanan filmlerin Oscar’a aday gösterilmemesi için Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile görüşme gerçekleştirdi.

Benzer şekilde başarılı sinemacı Christopher Nolan da “Filmler sinemada izlenmeli” diyerek Netflix’e olan rahatsızlığını dile getirmişti.

Kim ne derse desin, film ve televizyon endüstrisine yepyeni bir soluk getiren Netflix, 2019’da çekmeyi planladığı 90 filmle Hollywood’un en üretken stüdyosu olmak istiyor. Fakat Netflix’in bu yolda yalnız yürümeyeceğini söylemek sanırım yanlış olmaz.

Apple, her ne kadar iPhone, iPad ve Mac gibi donanım ürünleriyle bilinen bir şirket olsa da, gelecek planlamasını dijital yayın sektörü üzerine yapıyor. Bu ay içinde servisini tanıtmayı planlayan Cupertinolu teknoloji devi, Game of Thrones gibi yüksek bütçeli ve dev prodüksiyonlu diziler üretmek istiyor.

Aquaman filmiyle müthiş bir başarı yakalayan Jason Momoa, Apple'ın ilk orijinal bilim kurgu dizisi See'de başrol oynayacak.

Günden güne büyüyen dijital yayın sektörüne kayıtsız kalamayan bir diğer şirket ise Disney. Sinema endüstrisinin en güçlü oyuncularından birisi olan stüdyo, Disney + adını verdiği yeni akış platformuyla piyasada yerini almaya hazırlanıyor.

Medya devi, nisan ayında piyasaya çıkaracağı Disney + ile birlikte Walt Disney, Pixar, Lucasfilm ve Marvel yapımlarını kendi platformuna çekecek. Bu nedenle Netflix ile sözleşme yenilemeyen olan şirket, elindeki bütün orijinal dizi ve filmleri yalnızca kendi hizmeti üzerinden servis edecek.

Netflix, halihazırda sektördeki liderliğini güçlü bir şekilde koruyor, ancak Disney ve Apple’ın yapacağı hamleler piyasadaki kartların yeniden karılmasını sağlayabilir.