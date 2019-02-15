Netflix’in Los Angeles Ofisine Silahlı Baskın İddiası!

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’in Los Angeles’taki ofisi, silahlı olduğu iddia edilen eski bir şirket çalışanı nedeniyle kapatıldı.

Bölgedeki insanlardan gelen tweetlere ve bazı yerel televizyon kanallarınının raporlarına göre, yakın zaman önce işine son verilen eli silahlı eski bir Netflix çalışanı, şirketin Los Angeles’taki ofisinde büyük korkuya neden oldu.

Appears @netflix employees are being evacuated from the building across from us. #netflix pic.twitter.com/0PlD8cAfi2 — Allison Norlian (@AllisonNorlian) February 15, 2019

Los Angeles Polis Departmanı memuru Tony Im, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını; ancak şahsın silahlı olmadığını söyledi.

Netflix’in Los Angeles ofisi, Hollywood’un en yoğun bölgelerinden Sunset Bronson Studios’un içinde yer alıyor. Bazı Netflix çalışanları, binanın kilitlendiğini ve pencerelerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıldıklarını söyledi. Bundan kısa bir süre sonra Sky5 kanalı tarafından havadan çekilen görüntülerde, çalışanların Netflix binasının dışına çıktığı görüldü.

Sunset Bronson Studios güvenliği, bölgenin yerel televizyon kanalı KTLA 'ya verdiği demeçte, Netflix binasının kilitlenmesini isteyen kişinin, geçtiğimiz günlerde kovulan eski bir Netflix çalışanı olduğunu söyledi. Güvenlik ayrıca, adamın silahlı olduğunu ve her an harekete geçebileceğini belirtti.

LA Times, bölgeye gelen polislerin bir şüpheliyi gözaltına aldığını aktardı. Los Angeles Polisi, sosyal medyada yayılan sahte haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini söyleyerek, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Netflix ise yaptığı açıklamada, “Olay hakkında kolluk kuvvetlerinden bilgi aldık. Polis alınması gereken tüm tedbirleri aldı. Çalışanlarımız için herhangi bir tehdit yok” dedi.