Netflix’in Los Angeles Ofisine Silahlı Baskın İddiası!

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu Netflix’in Los Angeles’taki ofisi, silahlı olduğu iddia edilen eski bir şirket çalışanı nedeniyle kapatıldı.

Bölgedeki insanlardan gelen tweetlere ve bazı yerel televizyon kanallarınının raporlarına göre, yakın zaman önce işine son verilen eli silahlı eski bir Netflix çalışanı, şirketin Los Angeles’taki ofisinde büyük korkuya neden oldu.

Appears @netflix employees are being evacuated from the building across from us. #netflix pic.twitter.com/0PlD8cAfi2