Netflix'in Ocak 2020 Programı Belli Oldu! Yeni Dizi ve Filmler Geliyor!

Son yılların en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, çok sayıda farklı ve yeni içerik sunarak kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor.
Netflix, Aralık ayında da yeni içerikler sunmaya devam ederken, kullanıcılar şimdiden Ocak 2020’de platformda hangi yapımlarla karşılaşacaklarını merak etmeye başladı.
Neyse ki kullanıcıların daha fazla meraklanmasına gerek kalmadı çünkü Netflix, Ocak 2020’de yayınlayacağı dizi, film ve belgeselleri duyurdu.
Netflix’in Ocak 2020 dizi, film ve belgesel programı şu şekilde olacak:
Orijinal Netflix Dizileri (Ocak 2020)
- The Circle: İlk sezon (1 Ocak)
- Anne with an A: Final Sezonu (03 Ocak)
- Titans: 2. sezon (10 Ocak)
- AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)
- Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)
- Sex Education: 2. Sezon (17 Ocak)
- Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak (Anime)
- Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)
- The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)
- BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)
- Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)
- Dracula (Çok yakında)
- Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım
- Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak (Aile ve çocuk)
- Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak (Aile ve çocuk)
Orijinal Netflix Filmleri (Ocak 2020)
- Ghost Stories: 1 Ocak
- Scissor Seven: 10 Ocak (Anime)
- A Fall from Grace: 17 Ocak
- Uncut Gems: 31 Ocak
Orijinal Netflix Belgeselleri (Ocak 2020)
- Amigolar: 08 Ocak
- Rise of Empires: Ottoman (24 Ocak)
- Dünya'da Gece: 29 Ocak
Netflix'e Gelecek Diğer Filmler (Ocak 2020)
- Zodiac
- Lego Film
- Yeşil Yaban Arısı
- Kötü Kızlar 2
- Operasyon: Argo
- Hayallerin Peşinde
- Lucy
- İntikam
- Donnie Brasco
- Esaretin Bedeli
- Jurassic Park
- Mamma Mia!
- Geçmişi Olmayan Adam
- The Lost World: Jurassic Park
- Jurassic Park III
- The Bourne Legacy
- A Supremacia Bourne
- The Bourne Ultimatum
Netflix, bu listedeki filmleri de (orijinal olmayan lisanslı filmler) Ocak 2020’de yayınlayacak fakat yayın tarihleri henüz açıklanmadı.
Son olarak Netflix’in hali hazırda devam eden Aralık 2019 dizi programını da kısaca bir hatırlayalım:
Netflix Aralık 2019 Dizi Programı
- V Wars (5 Aralık)
- The Witcher (20 Aralık)
- Lost in Space: İkinci Sezon (24 Aralık)
- You: İkinci Sezon (26 Aralık)
- Atiye (27 Aralık)
- The Neighbor (31 Aralık)
- Marriage Story (6 Aralık)
- Six Underground (13 Aralık)
- The Two Popes (20 Aralık)
- Pedro'nun İkinci Şansı (24 Aralık)
- Phantom Thread (7 Aralık)
- Riverdale: Üçüncü Sezon (11 Aralık)