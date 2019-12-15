Netflix'in Ocak 2020 Programı Belli Oldu! Yeni Dizi ve Filmler Geliyor!

Son yılların en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, çok sayıda farklı ve yeni içerik sunarak kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor.

Netflix, Aralık ayında da yeni içerikler sunmaya devam ederken, kullanıcılar şimdiden Ocak 2020’de platformda hangi yapımlarla karşılaşacaklarını merak etmeye başladı.

Neyse ki kullanıcıların daha fazla meraklanmasına gerek kalmadı çünkü Netflix, Ocak 2020’de yayınlayacağı dizi, film ve belgeselleri duyurdu.

Netflix’in Ocak 2020 dizi, film ve belgesel programı şu şekilde olacak:

Orijinal Netflix Dizileri (Ocak 2020)

The Circle: İlk sezon (1 Ocak)

Anne with an A: Final Sezonu (03 Ocak)

Titans: 2. sezon (10 Ocak)

AJ and the Queen: İlk sezon (10 Ocak)

Grace and Frankie: 6. sezon (17 Ocak)

Sex Education: 2. Sezon (17 Ocak)

Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. sezon, 23 Ocak (Anime)

Chilling Adventures of Sabrina: 3. sezon (24 Ocak)

The Stranger: İlk sezon (30 Ocak)

BoJack Horseman: 6. Sezon (31 Ocak)

Ragnarok: İlk sezon (31 Ocak)

Dracula (Çok yakında)

Saint Seiya: Knights of the Zodiac: 2. Kısım

Kipo ve Mucize Yaratıklar Çağı: 1. Sezon, 14 Ocak (Aile ve çocuk)

Go! Go! Cory Carson: 1. Sezon, 4 Ocak (Aile ve çocuk)

Orijinal Netflix Filmleri (Ocak 2020)

Ghost Stories: 1 Ocak

Scissor Seven: 10 Ocak (Anime)

A Fall from Grace: 17 Ocak

Uncut Gems: 31 Ocak

Orijinal Netflix Belgeselleri (Ocak 2020)

Amigolar: 08 Ocak

Rise of Empires: Ottoman (24 Ocak)

Dünya'da Gece: 29 Ocak

Netflix'e Gelecek Diğer Filmler (Ocak 2020)

Zodiac

Lego Film

Yeşil Yaban Arısı

Kötü Kızlar 2

Operasyon: Argo

Hayallerin Peşinde

Lucy

İntikam

Donnie Brasco

Esaretin Bedeli

Jurassic Park

Mamma Mia!

Geçmişi Olmayan Adam

The Lost World: Jurassic Park

Jurassic Park III

The Bourne Legacy

A Supremacia Bourne

The Bourne Ultimatum

Netflix, bu listedeki filmleri de (orijinal olmayan lisanslı filmler) Ocak 2020’de yayınlayacak fakat yayın tarihleri henüz açıklanmadı.

Son olarak Netflix’in hali hazırda devam eden Aralık 2019 dizi programını da kısaca bir hatırlayalım:

Netflix Aralık 2019 Dizi Programı