Netflix’in Önemli Bir Özelliği WhatsApp’a Geliyor!

WhatsApp ve Netflix arasındaki iş birliği sonucu WhatsApp’a önemli bir özellik geliyor. Netflix tanıtımları, artık WhatsApp sohbet pencereleri içerisinde de izlenebilecek.

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Kullanıcıların dizi ve film tanıtımlarını uygulamadan çıkmadan seyredebilmesini ve hatta arkadaşlarıyla birlikte izleyebilmesini sağlayan bu faydalı özellik, WhatsApp’ın en son iOS sürümüne sahip kullanıcılar için geçerli.

iOS kullanıcıları özelliği kullanmaya başladıklarını teyit ediyorlar ancak bu özellik WhatsApp tarafından henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Önümüzdeki dönemlerde özelliğin Android versiyona da getirilmesi ve WhatsApp’ın bunu resmi olarak duyurması bekleniyor.

Yalnızca Tanıtımlar İçin Geçerli

Ancak oldukça faydalı gibi görünen bu özelliğin sadece tanıtımlar için geçerli olduğunu belirtelim. Yani bir WhatsApp kullanıcısı dizi ya da film izlemek istediğinde yine Netflix’e yönlendirilecek.

Geçtiğimiz yıl da, kardeş uygulamalar olarak adlandırabileceğimiz Facebook ve Instagram’daki videoların, WhatsApp uygulaması içerisinde izlenebilmesini sağlayan bir özellik kullanıma sunulmuştu.