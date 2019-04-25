Netflix’in Ottoman Rising Dizisi İstanbul’da Krize Neden Oldu

ABD’li dijital yayın devi Netflix'in Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan Ottoman Rising adındaki yeni dizisiyle ilgili çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Ocak ayında yaptığımız haberde, Netflix’in Ottoman Rising adındaki yeni dizisiyle ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık.

Los Angeles merkezli Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilen proje, toplam altı bölümden oluşacak. Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merkezine alacak olan seri, konusu itibarıyla büyük bir heyecan yaratmıştı.

Şu anda Yedikule Hisarı'nda devam eden çekimlerin, çok sancılı bir sürecin ardından başladığı ortaya çıktı.

Independent Türkçe ’den Cihat Arpacık’ın haberine göre, Netflix için seriyi hayata geçiren prodüksiyon şirketi, 8 Nisan 2019 tarihinde Hisarlar Müzesi Müdürlüğü ile çekim protokolü yapmasına rağmen Kültür ve Turizm Başkanlığı'nın Döner Sermaye Müdürlüğü' ne (DÖSİMM) yatırması gereken çekim ücretini yatırmadı.

Haberde, DÖSİMM hesabına yatırılması gereken ücretin ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile il müdürlüğüne bağlı Hisarlar Müzesi Müdürlüğü arasındaki görüş ayrılıklarının devam etmesi üzerine çekimlerin başlanmasından 4 gün sonra yatırıldığı belirtiliyor.

Aynı haberdeki bir başka iddiaya göre ise şirketin çekim izni başvurusu sırasında belirttiği "gece ve gündüz çekim izni" talebinde bahsedilen çekimlerin 24 saat boyunca mı olacağı konusunun belirsiz olması sebebiyle çekimler bir türlü başlayamadı.

Daha sonra Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, 12 Nisan'da sorumlu müze müdürü Süleyman Faruk Göncüoğlu'nu arayarak Yedikule Müzesi'ni söz konusu şirkete açtırarak çekim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

İl Kültür Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü arasındaki sorun, bununla da sınırlı kalmadı. Habere göre, İl Kültür ve Turizm müdürlüğünden bir yetkili, Hisarlar Müzesi Müdürü Göncüoğlu'nun yıllık izinde olduğu sırada müdürlüğe vekalet eden yetkiliye ulaşarak Yedikule Hisarı'nın anahtarlarını istedi. Hisarın ana giriş kapısına ait yedek anahtar müdür vekili tarafından tutanak karşılığı teslim edildi.

Yaşanan olaylar sonucunda Hisarlar Müzesi Müdürü Göncüoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzasıyla görevden alındı.