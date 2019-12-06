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Netflix'in Seks Paylaşımı Dünya Markalarını Harekete Geçirdi

Berk Demirci
Berk Demirci - | Yazılım
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Netflix tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan seks içerikli paylaşım dünya markalarını harekete geçirdi.

'Seks Sırasında Ne Söylersin?'

"Hem seks sırasında hem de marka hesabını yönetirken söyleyebileceğiniz şey nedir?" sorunu paylaşan Netflix, pek çok markadan büyük geri dönüş aldı. Yapılan dönüşler ortaya eğlenceli içeriklerin çıkmasına sebep oldu. İşte söz konusu yanıtlardan bazıları.

Bu noktada en yaratıcı cevaplardan birisi ünlü yemek zinciri Arby's'ten geldi. Arby's söz konusu paylaşıma cevap olarak "Daha fazla et ister misin?" yanıtını verdi.

Söz konusu trende dahil olan AXE, "Şimdi yüzde 33 daha büyük." şeklinde yanıt verdi.

Film severlerin sık sık kullandığı IMDb ise "Mandalorian hakim olmaya devam ediyor." dedi.

"WooHoo!" - The Sims

"Bana iyi bir yılan resmi gönder." - Animal Planet

"Lütfen deneyiminizi toplulukla paylaşın." - Yelp

"Bizi bir arkadaşa önerme olasılığınız ne kadar?" - Groupon

"Daha fazla sürmesini istiyorsan yavaşla." - Absolut Vodka

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