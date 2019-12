Netflix'in Seks Paylaşımı Dünya Markalarını Harekete Geçirdi

Netflix tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan seks içerikli paylaşım dünya markalarını harekete geçirdi.

'Seks Sırasında Ne Söylersin?'

"Hem seks sırasında hem de marka hesabını yönetirken söyleyebileceğiniz şey nedir?" sorunu paylaşan Netflix, pek çok markadan büyük geri dönüş aldı. Yapılan dönüşler ortaya eğlenceli içeriklerin çıkmasına sebep oldu. İşte söz konusu yanıtlardan bazıları.

Do you want more meat? — Arby's (@Arbys) December 5, 2019

Bu noktada en yaratıcı cevaplardan birisi ünlü yemek zinciri Arby's'ten geldi. Arby's söz konusu paylaşıma cevap olarak "Daha fazla et ister misin?" yanıtını verdi.

now 33% bigger — AXE (@AXE) December 5, 2019

Söz konusu trende dahil olan AXE, "Şimdi yüzde 33 daha büyük." şeklinde yanıt verdi.

The Mandalorian continues to dominate — IMDb (@IMDb) December 5, 2019

Film severlerin sık sık kullandığı IMDb ise "Mandalorian hakim olmaya devam ediyor." dedi.

WooHoo! — The Sims (@TheSims) December 6, 2019

"WooHoo!" - The Sims

send me a *good* snake pic — Animal Planet (@AnimalPlanet) December 5, 2019

"Bana iyi bir yılan resmi gönder." - Animal Planet

Please share your experience with the community. — Yelp (@Yelp) December 5, 2019

"Lütfen deneyiminizi toplulukla paylaşın." - Yelp

How likely would you be to recommend us to a friend? — Groupon (@Groupon) December 5, 2019

"Bizi bir arkadaşa önerme olasılığınız ne kadar?" - Groupon

Slow down, you want it to last. — ABSOLUT VODKA (@ABSOLUTvodka_US) December 5, 2019

"Daha fazla sürmesini istiyorsan yavaşla." - Absolut Vodka