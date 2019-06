Netflix'in Sevilen Dizisi Love, Death & Robots İkinci Sezon Onayını Aldı

Netflix çok sevilen dizisi için ikinci sezonun onayını verdi. Netflix’in yetişkinlere yönelik animasyon olarak hazırladığı Love, Death and Robots dizisi, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve kısa sürede Netflix’in en popüler içerikleri arasına yerleşmeyi başardı.

İlk sezonu Tim Miller ve David Fincher ortaklığında hazırlanan diziye yeni sezon için katılan isim Jeniffer Yuh Nelson oldu. Ekibe süpervizör yönetmen olarak katılan Nelson’ın daha önce yönettiği işler arasında Kung Fu Panda 2, Kung Fu Panda 3, The Darkest Minds ve Spawn dizisinin pek çok bölümleri yer alıyor.

Netflix’in sevilen dizilerinden biri olan Love, Death and Robots’un ilk sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. Dizi, 18 kısa öyküden oluşuyor ve bölümlerin uzunluğu 6-17 dakika arasında değişiyor. Her bölümde ise farklı bir olay ele alınıyor. Bilim kurgu, fantezi, korku ve komedi türlerini kapsayan dizi toplamda 185 dakikalık sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım.

Netflix dizinin yeni sezon onayını aldığını See What’s Next isimli Twitter hesabından paylaşmış olsa da yayın tarihine ilişkin bir bilgi vermedi. Bilim kurgunun değişik türlerle bir araya geldiği yapımlardan hoşlanıyorsanız Love, Death and Robots antolojisinin yeni sezonu gelmeden ilk sezonunu bitirmek için hala vaktiniz var.