Netflix'in The Witcher Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi The Witcher'ın geleceği bir süredir bilinse de şimdiye kadar diziye dair bir fragman paylaşılmamıştı. Nihayet herkesin beklediği fragman, San Diego Comic-Con’da meraklılarıyla buluştu. Dizinin yayınlanan ilk fragmanında Rivialı Geralt olarak kendisini Superman olarak bildiğimiz Henry Cavill’i görüyoruz.

The Witcher her ne kadar oyunlarıyla dünya çapında tanınmış hale gelse de dizi oyundan değil, Andrzej Sapkowski’nin romanlarından uyarlanıyor. Bu yüzden dizi ve oyun ortak noktalar barındırsa da ikisinin ayrıştığı noktalar olacak gibi görünüyor.

Dizinin hikayesine kısaca değinmek gerekirse de fragmanda görüldüğü üzere elfler ve insanlar The Witcher dünyasında uyum içinde yaşamaktadırlar. Elfler, insanlara büyünün nasıl kullanılabileceğini öğretmeye kalkar ancak bunun bedelini ağır öder. Zamanla huzur ortamı bozulur ve insanlar elfleri katletmeye başlar. Şimdi ise canavarlarla dolu bu dünyada, Witcher olarak adlandırılan kişiler insanları korumak için onları bir bir öldürmektedirler.

Geralt karakterini Henry Cavill canlandırırken Yeniffer rolünde Anya Chalotra ve Prenses Ciri rolünde ise Freya Allan’ın olduğunu görüyoruz. Dizinin henüz kesin yayın tarihi bilinmese de The Witcher, Game of Thrones’un final yapmasıyla oluşan fantastik dizi eksiğini dolduracağa benziyor. Dizinin beklentileri yansıtıp yansıtmadığını ise izledikçe zamanla göreceğiz.