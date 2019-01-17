Netflix’in Trump’tan İlham Alan Yeni Komedisinden İlk Fragman Geldi

Dijital yayın devi Netflix, ABD Başkanı Donald Trump’ın uzay planlarından ilham alan yeni komedi serisi “Space Force”un ilk fragmanını paylaştı. Dizinin başrolünde ünlü komedyen ve oyuncu Steve Carell bulunuyor.

Hatırlayanlar olacaktır; ABD’nin şahsına münhasır başkanı Donald Trump, Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada, Amerikan silahlı kuvvetlerinin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kuracaklarını söylemişti.

2020 yılında faaliyet geçmesi planlanan yeni askeri şube, uzayda Amerikan çıkarlarını korumanın yanında, Rusya ve Çin gibi ülkelerin uzay silah geliştirme çabalarını engellemekle de yükümlü olacak; ancak uzay gücü projesinin uygulamaya konulabilmesi için önce ABD Kongresi'nin onayından geçmesi gerekiyor.

Netflix’in yeni komedi dizisi ise Trump’ın bu hayallerini tam anlamıyla tiye alıyor. Space Force adındaki serinin başrolünde, Altın Küre ödülü sahibi Amerikalı komedyen ve oyuncu Steve Carell’ı izleyeceğiz. Carell ayrıca, Greg Daniels ile birlikte dizinin yapımcılığını da üstleniyor.

Netflix diziyi, “Silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak bir Uzay Gücü kurmakla görevli insanları anlatan bir işyeri komedisi” olarak nitelendiriyor.

Netflix’in yeni komedisi, tıpkı gerçek bir Uzay Gücü gibi ucuz olmayacak. The Hollywood Reporter 'a göre Carell, bölüm başına tam 1 milyon dolar alacak.

Space Force’un ilk fragmanını paylaşan akış devi, dizinin çıkış tarihi hakkında ise herhangi bir bilgi vermedi.