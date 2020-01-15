Netflix'in Türk Dizisi 50m2'nin Çekimleri Başlıyor! İşte Dizinin Konusu

Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare'nin çekimleri başlıyor. Merakla beklenen dizinin konusu belli oldu. Yönetmen Burak Aksak’ın hem kaleme aldığı, hem de ünlü yönetmen Selçuk Aydemir ile birlikte yönettiği dizinin yapımcılığını BKM üstleniyor.

50m2 Dizisi Konusu

8 bölümden oluşan kara komedi kategorisindeki dizinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç yer alıyor. 50m2, karanlık alemlerde nam salmış, gizemli bir tetikçi olan Gölge’nin kim olduğunu bulma yolculuğunu konu almakta.

Netflix Türkiye dizinin konusu hakkında şunları söyledi: "Gölge, babası gibi gördüğü Servet tarafından uğradığı ihanetin ardından kaçarken kendini hiç bilmediği bir mahallenin 50 metrekarelik terzi dükkanında bulur. Ortalık durulana kadar oraya sığınan Gölge’yi gören mahalle sakinleri onu yeni vefat etmiş terzi dükkan sahibinin oğlu zanneder. Yalan üzerine kurulu bu yeni kimlik, Gölge’nin geçmişi ve kimliğiyle ilgili sırları ortaya çıkaracaktır. Mahalleye ve buradaki insanlara alıştıkça Gölge yeni birine dönüşecek ve gerçekte kim olduğunu anlamaya başlayacaktır."

Dizinin Netflix sayfasına buradan ulaşabilir, hemen aşağıdan da Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz.