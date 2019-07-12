Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Dizisi Another Life'dan İlk Fragman

Dijital yayın platformu Netflix, Katee Sackhoff’un başrol oynadığı yeni bilim kurgu serisi Another Life’ın ilk fragmanını yayınladı. 10 bölümden oluşan dizi, 25 Temmuz’da başlayacak.

Netflix imzalı Another Life, teması itibarıyla Arrival filmi ile Dark Matter dizisi arasında bir yerde konumlanıyor.

İlk fragmanıyla büyük merak uyandıran bilim kurgu serisi, devasa bir yabancı geminin, Dünya’ya inmesinin ardından kaynağı bulup ilk teması kurmak için yıldızlararası bir göreve seçilen Niko Breckinridge ve ekibinin gerilim dolu macerasını konu alıyor.

Yol boyunca olağanüstü güçlere sahip olan uzaylı canavarlar ve bir takım mistik olaylarla karşılaşacak olan mürettebat, insanlığın ve gezegenin kaderini belirleyecek.

Another Life dizisi, Andromeda, Firefly, Stargate SG-1 gibi karanlık bilim kurgu serilerinin yanı sıra Dark Matter, Killjoys, Orville ve Netflix'in Space in Lost dizisi gibi yapımların izinden gidiyor.

Serinin merkezine aldığı hikaye oldukça ilgi çekici; ancak bunun izleyicilere nasıl aktarılacağı da en az hikaye kadar önemli. Umarız, bir başka Netflix serisi Nightflyers’ın yaşattığı hayal kırıklığının bir benzerini Another Life’da yaşamayız.

Başrollerinde Katee Sackhoff, Justin Chatwin ve Samuel Anderson’un olduğu dizi, 10 bölümden oluşacak. Another Life’ın ilk sezonu 25 Temmuz tarihinde sadece Netflix’te yayınlanacak.