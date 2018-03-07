Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Dizisi Lost in Space'ten Yeni Fragman

1960'lı yılların kült bilim kurgu dizileri arasında yer alan Lost in Space, Netflix'te yeniden doğuyor. Efsane serinin yeni uyarlamasında, Robinson ailesinin heyecan dolu uzay macerasına tanıklık edeceğiz.

Son dönemde Stranger Things, Black Mirror ve Dark gibi bilim kurgu yapımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Netflix, Lost in Space ile harika bir işe daha imza atmaya hazırlanıyor.

Irwin Allen tarafından yaratılan ve ilk olarak 1965 yılında CBS’te yayınlanmaya başlanan dizi, izleyenlere 83 bölüm boyunca soluksuz bir uzay macerası yaşatmıştı.1998 yılında da Stephen Hopkins yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanan Lost in Space, gişede beklediği başarıyı yakalayamamıştı.

Şimdilerde Netflix'in maharetli ellerinde yeniden şekillenen efsane bilim kurgu dizisi, bir koloni kurmaları için Jupiter 2’ye gönderilen Robinson ailesinin uzay maceralarını anlatacak. Tabii her şey Robinson ailesinin istediği gibi gitmeyecektir.

Yolculuk esnasında bir aksilik sonucu rotadan sapan gemi, hedefine ulaşamadan yabancı bir gezegene düşer. Hayatta kalma mücadelesi veren aile, bir yandan hiç bilmedikleri bir çevreye uyum sağlamaya gayret ederken, diğer yandan da yeni yaşam formlarıyla tanışır.

Başrollerinde Toby Stephens, Molly Parker, Taylor Russel ve Mina Sundwall'in olduğu Lost in Space, tüm bölümleriyle 13 Nisan 2018 tarihinde Netflix'te yayınlanacak.