Netflix’in Yeni Bilim Kurgu Dizisi Nightflyers, 1 Şubat’ta Başlıyor

Online yayın devi Netflix, Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin’in kaleminden çıkan yeni dizisi Nightflyers’ın 1 Şubat’ta yayınlanacağını duyurdu.

Netflix’in yeni dizisi Nightflyers hakkındaki ilk detayları 2018’deki San Diego Comic-Con’da almıştık. Hatta diziden gelen ilk fragman da beklentileri bir hayli yükseltmişti.

Netflix’in ortak yapımcı olduğu dizi, George R.R. Martin’in 1980 yılında çıkardığı ünlü bilim kurgu romanı Nightflyers’a dayanıyor. Roman ile aynı adı taşıyan dizi, bizleri eşsiz bir uzay macerasının içine sürükleyecek.

2093 yılında geçen Nightflyers, Dünya yok edilmeden hemen önce uzayın derinliklerindeki bir grup kaşifin hikayesine odaklanıyor. Nightflyers olarak adlandırılan grubun görevi, gezegenimizi yok etmek için harekete geçen uzaylılarla ilk teması sağlamak; ancak bu zorlu görev kabusa dönüyor ve işler daha da kötü bir hal alıyor.

Syfy tarafından çekilen gerilim ve bilim kurgu türündeki dizi, 1 Şubat tarihinde Netflix kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Popüler akış platformu, serinin birinci sezonunu tek seferde yayınlamayı düşünüyor.

Jeff Buhler tarafından yaratılan dizinin oyuncu kadrosunda; Bronte Carmichael, Phillip Rhys, Miranda Raison, Gwynne McElveen, Andrea Dolente ve Youssef Kerkour gibi isimler bulunuyor.

Nightflyers dizisinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nightflyers Fragmanı:



