Netflix'in Yeni Komedi Filmi Murder Mystery İzlenme Rekorları Kırıyor

Adam Sandler ve Jennifer Aniston’ın Netflix’te yayınlanan filmi Murder Mystery, yalnızca üç gün içinde 30 milyondan fazla izlendi.

Kyle Newacheck'in yönettiği ve James Vanderbilt'in yazdığı gizemli-komedi türündeki film Murder Mystery, 14 Haziran’da Netflix kütüphanesindeki yerini almıştı.

Adam Sandler, Jennifer Aniston ve Luke Evans'ın başrollerinde olduğu filmde, uzun zamandır bekledikleri Avrupa gezisine çıkan New Yorklu polis ve kuaför karısı, yıldız bir milyarderin yatında işlenen şaşırtıcı bir cinayeti çözmek için çabalıyor.

Daha önce Just Go With It filminde de birlikte oynayan Sandler ve Aniston’ın yeniden bir araya gelmesi, beklentiyi bir hayli artırmıştı. Nitekim filmin izlenme oranları da, bu görüşü destekler türden.

Netflix’in yeni film projesi, platformdaki ilk üç gününde 30.869.863 izlenme ile Netflix filmleri tarihindeki en iyi ilk hafta sonu açılışlarından birisine imza attı. Filmi izleyen hesapların 13.374.914'ü ABD ve Kanada’dan gelirken, geri kalan 17 milyon ise dünyanın diğer yerlerindeki hesaplara ait.

Bununla birlikte, genellikle her bir hesabın birden fazla kullanıcıyı barındırdığını söylemekte fayda var. Ortak hesaptan yapılan izlemeler bir izleme olarak kayda geçiyor. Bu da, ortaya çıkan rakamın üzerine çok daha fazla koymamız gerektiği anlamına geliyor.

Netflix, yeni şeffaflık politikası gereği, platformdaki içerikler ve izleyici sayıları ile ilgili daha fazla bilgi paylaşmaya başladı. Bu da Netflix’teki kullanıcıların izleyici alışkanlıkları hakkında her zamankinden daha fazla şey bilmemizi sağlıyor.

ABD’li dijital yayın devi, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada, başrolünde Sandra Bullock’un olduğu gerilim filmi Bird Box’ı, ilk yedi günde 45 milyondan fazla hesabın izlediğini söylemişti.

Netflix filmleri tarihinde en iyi hafta sonu açılışına imza atan yapım ise Triple Frontier olmuştu. Ben Affleck, Oscar Isaac ve Charlie Hunnam gibi başarılı isimleri bir araya getiren aksiyon filmi, ilk hafta sonunda 52 milyon hesap tarafından izlenmişti.

Murder Mystery Fragmanı