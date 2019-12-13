Netflix'in Yeni Türk Dizisi Atiye'den İlk Fragman

Netflix Türkiye tarafından hazırlanan ikinci orijinal dizi Atiye için beklenen fragman yayınlandı. Netflix Atiye fragmanı diziye dair ilk detayları merak edenlerle paylaşırken, izleyicilerin beklemedikleri bir macerayla karşılacaklarının sinyallerini verdi.

Netflix, Türkiye pazarına girdikten sonra sadece diğer ülkelerde hazırladığı içerikleri abonelerine buluşturmakla kalmayacağını, Türkiye'ye özel diziler de hazırlayacağını söylemişti. Bunun için ilk adımı Hakan: Muhafız ile atan Netflix Türkiye, Hakan'ın yayınlanmasının hemen ardından Beren Saat'in başrolünde olduğu ikinci dizisini duyurmuştu.

Atiye ismi verilen dizinin, dünyanın en eski yerleşim yeri olarak adlandırılan Gökbekli Tepe üzerinden hareket eden bir hikayesi bulunacağını duyuran Netflix, bugün itibarıyla merakla beklenen dizi için ilk fragmanı ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Netflix Atiye fragmanı için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Netflix Atiye fragmanı

Atiye dizisinin konusu

Netflix Türkiye tarafından hazırlanan Atiye dizisinde, ana karakterin antik bir sembolü çözmek için çıktığı mistik bir maceraya tanık olacağız. Sekiz bölümlük dizide izleyiciler kendilerini keşfetme, aile bağları ve çözülmesi gereken sırlarla karşı karşıya kalacaklar.

Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir. Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir. Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

Netflix Atiye dizisi çıkış tarihi

Tüm dünyada 27 Aralık itibarıyla izlenebilir olacağı açıklanan Atiye, Netflix abonesi herkes tarafından izlenebilecek. Bu sebeple diziyi izlemek isteyenler, ilk olarak Netflix uygulamalarını edinecekler ve sonrasında çeşitli abonelik seçeneklerinden bir tanesini seçerek platforma katılacaklar.