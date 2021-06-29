Netflix İndirildiği Kadar İzleme Özelliği Aldı

Dijital yayın platformu Netflix, indirildiği kadar izleme özelliği ile kullanıcıların ne kadar indirdiğine bağlı olarak film, dizi, belgesel ve benzeri içerikleri izlemesine olanak sağlamaya başladı. Bu özellik şu anda Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ancak dijital yayın platformuna göre ilerleyen günlerde iOS işletim sistemli cihazlarda da kullanılabilecek.

Netflix; uçuşta, eve dönerken, otobüste ve daha birçok yer ve anda izlemeye devam etmenizi sağlayacak yeni özelliğin yolda geçirdiğiniz her anı daha eğlenceli hale getireceğini ileri sürüyor. Bu yeni özellik, dışarıda Wi-Fi bağlantısı olmadığında ya da internet paketiniz bittiğinde bir şeyler izlemeye devam etmek için harika bir seçenek olabilir.

Dijital yayın platformundaki indirme özelliği artık indirme işlemi tamamlanmamış olsa bile içeriğin indirildiği kısmına kadar izlenmesine olanak tanıyor. Netflix, internet bağlantısına yeniden sahip olduğunuzda yarım kalmış indirme işlemlerini de tamamlamanızı istiyor. Bu indirme işlemlerinin kaldığı yerden devam etmesini seçerseniz bir kısmını izlediğiniz yapımların devamını da izleyebilirsiniz.

Dijital yayın platformu, özellik ile ilgili yaptığı açıklamada dilin, cihazın ya da internet bağlantısının kullanıcıların eğlenceye ara vermesini sağlamasına engel olmak için bu özelliği kullanıma sunduklarını, kullanıcıların artık kısmen indirilmiş dizi ve filmleri Android telefon ve tabletlerde hemen izlemeye başlayabileceklerini ifade etti.

Netflix'in paylaştığı bilgilere göre özellik gelecek aylarda iOS'te de test edilecek. Bu test işlemlerinin ardından yeni özellik iOS kullanıcılarının da deneyimine sunulmuş olacak ve iOS işletim sistemli bir akıllı telefona sahip her kullanıcı içeriği indirdiği kadar izleme avantajına sahip olacak.

Netflix İndirildiği Kadar İzleme Nasıl Kullanılır?