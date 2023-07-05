Netflix Artık İzlediğiniz İçeriklere Göre Reklam Gösterecek!

Netflix'in yayın hizmetine kullanıcı hedefli reklamlar getirmeyi düşündüğü bildirildi. Peki bu sistem nasıl çalışacak?

Cannes Lions festivalinde gerçekleşen görüşmelere göre Netflix reklamların "aralıklı" bir şekilde sunulması ve reklam kampanyalarının birden fazla bölüme ayrılmasıyla ilgili bir dizi plan üzerinde çalışıyor.

Netflix, izleyicilerin tekrarlayan reklamlarla ilgili şikayetlerini, reklamları izlenen türe göre uyarlayarak gidermeyi amaçlıyor. Aralıklı reklamlar, geleneksel yayıncılık stratejileriyle uyum sağlarken, daha etkili kitle hedeflemesi planıyla örtüşüyor.

Netflix Gelirlerini Yeni Reklam Stratejisiyle Artırmayı Planlıyor

Bu hamle, Netflix için bir gelir akışı olarak reklamcılığın artan önemini vurguluyor. Öyle ki şirket, reklam destekli katmanından kullanıcı başına standart abonelik katmanından daha fazla gelir elde ediyor.

Bu yeni sistem hayata geçirildikten sonra Netflix'in reklamlı aboneliğinde sıradanlaşmış reklamlardan ziyade izlediğiniz içeriklere göre reklamlar görmeniz mümkün olacak.

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