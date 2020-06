Netflix 'İzlemeye Devam Et' Sekmesini Özelleştiriyor: Can Sıkan Sorun Son Bulacak

Günümüzün en popüler video içerik uygulamalarından birisi olan Netflix, küresel ölçekte milyonlarca kullanıcıya sahip bir platform olarak öne çıkıyor. Tüm bunlar, serviste can sıkıcı bazı şeylerin olmasına engel değil. Nitekim pek çok kullanıcının şikayetçi olduğu 'İzlemeye Devam Et' sekmesi de bunlardan birisi. Netflix izlemeye devam et sekmesi üzerinde yaptığı yeni bir değişiklikle birlikte kullanıcıları mutlu etmeyi başaracak gibi gözüküyor. İşte yeni güncellemeye dair merak edilen detaylar ve dahası!

Netflix İzlemeye Devam Et Sekmesini Özelleştirmenize İmkan Sunacak!

Çok sevdiğiniz bir dizinin ilerleyen sezonlarında bir miktar sıkılmış ve daha sonra izlemek için bir ara vermiş olabilirsiniz. Ya da bir diziyi beğenmemiş ve girdiğiniz gibi çıkış yapmışsınızdır. Ne yazık ki fark etmiyor, Netflix için her iki durum da aynı öneme sahip.

Netflix uygulamasına giriş yaptığınızda en üst kısımda yer alan İzlemeye Devam Et sekmesi, bitirmeden çıktığınız dizilere ya da filmlere kaldığınız yerden devam edebilme imkanı sunar. Buna karşın yukarıdaki örneklerden ikincisi, kullanıcılar tarafından pek de istenmeyen bir şey ve beğenmediğiniz ya da görmek istemediğiniz dizileri bu sekmeden kaldırmak pek de mümkün değil.

Şey, en azından değildi.

Netflix tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme ile birlikte bu sekmede görmek istemediğiniz dizileri ya da filmleri sekmeden kaldırmanız mümkün hale geldi. Android kullanıcıları bu yenilikten hemen şimdi faydalanabilir. iPhone ve iPad kullanıcıları ise 29 Haziran tarihinde yayınlanacak olan güncellemeyi beklemek zorunda.

Peki siz bu yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sorun sizin de canınızı sıkan sorunlardan birisi miydi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.