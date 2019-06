Netflix Japonya’da Geçen Bomba Gibi Bir Belgeselle Geliyor

Her geçen gün daha ilginç yapımlara ev sahipliği yapan Netflix Japonya'da geçen bomba gibi bir belgeseli izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Feodal Japonya’da geçen bu belgesel, drama ve savaş ağırlıklı olacak.

Age of Samurai: Battle for Japan ismiyle gelecek olan bu belgeselin, adeta Japonya'nın Game of Thrones dizisi olması bekleniyor. Netflix son zamanlarda, Uzakdoğu ülkelerinden çıkan yapımlara zaten ağırlık veriyordu. Bu belgesel ile birlikte, Uzakdoğu yapımlarının ağırlığı bir miktar daha arttı.

Japonya’da geçen bu belgesel ortak yapım olacak

Bu belgeselin Blue Ant Media ve Smithsonian Canada ortak yapımı olacağı kesinleşti. Böylece daha deneyimli bir yapımın ortaya çıkacağını şimdiden söyleyebiliyoruz. Belgeselde kabaca Japon feodal krallıklarının savaşları anlatılacak. Bu savaşlarda herkesin tek amacı Japonya'nın tamamına hakim olmak. Ancak bu yalnızca savaşla değil, aynı zamanda türlü taht oyunları ile gerçekleştirilebilecek.

Tek Gözlü Ejderha olarak bilinen ve ünlü bir samuray olan Date Masamune, burada ana karakterlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Japonya'nın üç kurucusu ile da birlikte savaşan bu Samuray, zaferlerde en çok payı olan kişiler arasında yer alıyor.

Date oldukça bir trajik hayata sahip. Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda tek gözünü kendisi çıkarıyor. Sırf ona engel olmasın diye küçük kardeşini de öldüren Date, acımasız bir Samuray olarak kendisini hazırlamaya başlar. Babasının gözüne girmek için de sürekli antrenman yapan Date, sonunda amacına ulaşır.

2020 yılı içerisinde bu yapının seyirciyle buluşması bekleniyor. Netflix'te yayınlanacak böyle bir diziyi izlemek ister misiniz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.