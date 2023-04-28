Netflix Kan Kaybediyor: Milyonlarca Abone Üyeliğini İptal Ediyor!

Netflix, uzun bir süre önce duyurduğu şifre paylaşımından ek ücret güncellemesini belirli ülkelerde devreye sokmuştu. Geçtiğimiz haftalarda bu girişimin getirisinin ve Netflix'e olan kazancının olumlu etkileri gündeme gelmişti. Ancak şu an İspanya'daki abone sayısındaki ciddi düşüş, Netflix için işleri rayından çıkaracak gibi duruyor.

Netflix İspanya Kan Kaybediyor

Kantar Group'un paylaştığı verilere bakıldığı zaman Netflix 2023'ün ilk çeyreğinde İspanya'da 1 milyonun üzerinde abone kaybı yaşadı. Abonelikten çıkan kişilerin üçte ikisinin hesaplarını tanıdık, arkadaş veya akrabaları ile paylaşıldığı da belirtiliyor.

Netflix verilerine göre 100 milyondan fazla kullanıcı başkasının hesabını kullanarak giriş yapıyor. Ancak bu rakamın ülkeler bazında ne durumda olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Araştırmaya göre abonelik iptallerinin ilk çeyrekte bir önceki döneme oranla üç kat arttı.

Yapılan araştırmaya göre İspanya'daki diğer abonelerin onda biri ikinci çeyrekte abonelikten çıkmayı planlıyor. Hali hazırda 1 milyondan fazla abone kaybeden Netflix, ilerleyen süreçte daha fazla abone kaybı yaşayacak.

Şubat ayından itibaren İspanya'da şifresini hane dışında paylaşanlardan aylık 5.99 euro ücret talep ediliyor. Benzer bir uygulama Yeni Zelanda, Kanada ve Portekiz'de de sürdürülüyor. Netflix'in yayın platformu pazarında artık lider konumda olmadığını ve birinciliğin şu an Amazon Prime Video'da olduğunu da belirtelim.

Peki, şifre paylaşımından ek ücret talep edilmesi Türkiye'de de başlarsa aboneliğinizi sonlandırır mısınız? Yorumlarda bizimle paylaşın!