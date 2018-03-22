Netflix Karakterleri Avengers: Infinity War Filminde Yer Alacak Mı?

Marvel Sinematik Evreni'nin en büyük filmi olacak olan Avengers: Infinity War'ın vizyona girmesine 1 ay kala herkesin merak ettiği büyük sorunun cevabı verildi.

Marvel ve Netflix'in ortak yapımları olan Daredevil, Luke Cage, Iron Fist ve Jessica Jones karakterlerinin Infinity War filminde olup olmayacağı tartışılıyordu. Infinity War filminin yönetmenlerinden birisi olan Joe Russo, bu tartışmaya bir son verdi.

Joe Russo "Bunu zaten daha önceden düşündük. Ama bizim zaten 16 karakterimiz var ve bu karakterlerin hikayelerini tek bir filmde anlatmak zorundayız. Diğer yönetmenler Taika Waititi, Ryan Coogler, Scott Derrickson, Peyton Reed ve James Gunn ile iş birliği yapmak çok zor. Bir de bunun üzerine Netflix karakterlerinin eklenmesi işimizi daha da çıkmaza sokar. Bizim amacımız Marvel filmlerini izleyen insanların çok mutlu olması." açıklamasını yaptı.

Açıklamayla birlikte Netflix karakterlerinin Infinity War filminde yer almayacağı belli oldu. Marvel'ın en çok beklenen filmi Avengers: Infinity War, 27 Nisan'da beyaz perdeye girecek.