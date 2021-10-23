Netflix Kasım 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Kasım 2021 içerikleri duyurdu. Kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük dijital yayın platformu olmaya devam eden Netflix'in kütüphanesine önümüzdeki ay sabırsızlıkla beklenen pek çok içerik eklenecek. Peki, kasım ayında izleyiciler ile buluşacak içerikler nelerden oluşuyor?

Netflix Kasım 2021 Takviminde Neler Var?

Dijital yayın platformu Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin yer aldığı bir video yayımladı. 1 dakika 37 saniye uzunluğundaki videonun yayımlanması ile kasım ayında hangi içeriklerin platforma ekleneceği de belli oldu.

1. Beni Çok Sev

Dram türündeki Beni Çok Sev isimli film, 19 Kasım tarihinde popüler dijital yayın hizmeti Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Sarp Akkaya, Ercan Kesal, Songül Öden, Serpil Özcan ve Füsun Demirel gibi isimler bulunuyor.

2. The Harder They Fall

3 Kasım tarihinde Netflix'e eklenecek olan The Harder They Fall isimli yapımın başrol oyuncu kadrosunda Jonathan Majors, Zazie Beetz ve Idris Elba yer alıyor.

3. Narcos: Mexico 3. Sezon

Dram ve suç ögelerine sahip olan Narcos: Mexico'nun üçüncü sezonu 5 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

4. Big Mouth 5. Sezon

Yetişkinlere yönelik animasyon dizisi Big Mouth'un 5. sezonu 5 Kasım tarihinde tarihinde yayımlanacak.

5. Kulüp 1. Kısım

1950'lerde geçen Kulüp isimli dizinin birinci kısmı 5 Kasım tarihinde dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Asude Kalebek ve Barış Arduç bulunuyor.

6. Red Notice

Aksiyon, suç ve komedi ögelerine sahip olan Red Notice, 12 Kasım tarihinde yayımlanacak. Filmin oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot ve Ritu Arya gibi isimler yer alıyor.

7. Kaplan Kral 2

Kaplan Kral 2 isimli belgesel, 17 Kasım tarihinde popüler dijital yayın hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek.

8. Cowboy Bebop

Cowbow Bebop, 19 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Dizinin başrol oyuncu kadrosunda John Cho, Mustafa Shakir ve Daniella Pineda bulunuyor.

9. Tick, Tick...Boom!

Müzikal, dram ve biyografi ögelerine sahip olan Tick, Tick...Boom! isimli film, 19 Kasım tarihinde yayımlanacak.

10. The Mind, Explained 2. Sezon

Her bölümde hafıza, rüya, anksiyete ve farkındalık gibi farklı konuları işleyen The Mind, Explained isimli belgesel, 19 Kasım tarihinde Netflix'in içerik kütüphanesine eklenecek.

11. Kainatın Hakimleri: Keşif 2. Kısım

Animasyon dizisi Kainatın Hakimleri: Keşif'in ikinci kısmı 23 Kasım tarihinde yayımlanacak.

12. Waffles ve Mochi: Kutlama Şöleni

Waffles ve Mochi: Kutlama Şöleni isimli yapım 23 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

13. Bruised

Bir MMA dövüşçüsünün hayatını konu alan Bruised isimli flm, 24 Kasım tarihinde yayımlanacak.