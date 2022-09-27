Netflix Kendi Oyun Stüdyosunu Kuracak

Yayınladığı film ve dizilerle dünya çapında milyonlarca aboneye sahip olan Netflix, son yıllarda yeni sektörlerde atılımlar yapmaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz aylarda platform içerisinde oynanabilir hale gelen mini web oyunlarının ardından bu sefer de kendi oyun stüdyosunu kurdu.

Bu yılın başlarında oyun projeleri için Next Games'i 72 milyon dolar karşılığında satın alan Netflix, Finlandiya'da kurduğu hazırlandığı stüdyo için deneyimli kişilerle çalışacak. Helsinki'de kurulan oyun stüdyosuyla birlike dijital platformun toplamda 4 farklı oyun stüdyosu olacak.

Netflix Dünya Standartlarında Bir Oyun Firması Kurmak İstiyor!

Son yıllarda kısırlaşan bir döngüye sıkışan oyun dünyası hakkında ileri görüşlü fikirlere sahip olduklarını açıklayan Netflix, oyuncuların sıklıkla şikayet ettiği uygulama içi satın alma fonksiyonunun oyunlarında olmayacağını belirtti. Oyun dünyasının en iyi yeteneklerinin çıktığı Finlandiya'da büyük yatırımlar yapan firma, yakın gelecekte bu yatırımların karşılığını almak istiyor.

Netflix'in kurduğu oyun stüdyosunun başında sektörde büyük deneyime sahip insanlar yer alacak. Açıklanan bilgilere göre 2017 yılında ünlü mobil oyun geliştiricisi Zygna'da Başkan Yardımcısı ve Electronic Arts'ta Genel Müdür pozisyonlarında görev yapan Marko Lastikka, Netflix'in yeni oyun stüdyosunun baş sorumlusu olacak.

Henüz Netflix'in ne tür oyunlar üzerinde çalışacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat platform üzerinde sunulan mini oyunların kullanıcılar tarafında pek karşılık bulmaması sebebiyle firmanın daha çok büyük oyunlara yöneleceğini söyleyebiliriz. Her geçen gün yeni isimlerin boy göstermeye başladığı oyun sektöründe Netflix'in nasıl bir hikayeye sahip olacağını ise süreç belirleyecek.