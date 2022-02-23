Netflix, Kısa Süreli Komik Videolar Akışını Test Ediyor: Fast Laughs Nedir?

Ücretli dijital içerik platformu Netflix, piyasadaki rekabetin artması ile yeni geliştirmelerini kullanıcılarına sunuyor. Geçtiğimiz aylarda Netflix Games adıyla, oyunseverlerin de dikkatini çekmeyi başaran platform, şimdi de Fast Laughs adını verdiği yeni özelliğini test ediyor. TV uygulamasında test edilen özellik, kullanıcılara, 30 saniyelik komik videolardan oluşan bir koleksiyon sunuyor. Netflix, bu özellikle abonelerine yeni içerikleri tanıtmayı ve kullanıcıların farklı içerikleri keşfetmesini amaçlıyor.

Netflix, Kısa Süreli Komik Videolar Akışını Test Ediyor

Netflix, TV uygulamasında platform tarafından özenle seçilmiş bir komedi klipleri akışı olan ‘Fast Laughs'u test ediyor. Bu özellik, kullanıcıları yeni içeriklerle tanıştırmak veya ne izleyeceklerine karar vermeye yardımcı olma amacı taşıyor. Netflix'teki şovlardan ve filmlerden her biri yaklaşık 30 saniye veya daha uzun olan komik kısa videolar arasında gezinmenizi sağlayan yeni özellik, şimdiden çok sevildi.

Eğer Netflix’teki bu deneme testinin bir parçasıysanız, Anasayfa üzerinden Fast Laughs bölümüne ulaşabileceksiniz. Akış başladığında izleyiciler birçok dizinini kısa videolarını görebilecek. Kullanıcılar dilerlerse direkt bu sayfadan içeriği de izlemeye başlayabilecek veya daha sonra izlemek için listelerine kaydedebilecek.

Netflix’in buna benzer diğer bir geliştirmesi olan ‘Bir Şeyler Oynat’, kullanıcılara izleme geçmişlerine dayanarak yeni içerik önerisinde bulunuyor. Ancak Fast Laughs, izleme geçmişinizin dışında tamamen editörler tarafından hazırlanıyor. Bu sayede izleyecekleriniz kişiselleşmemiş oluyor ve daha farklı içeriklere ulaşma imkanı elde edebiliyorsunuz.

Platformun bu yeni özelliği ilk olarak Netflix’in mobil uygulamasında test edilmişti. İki test karşılaştırıldığında Fast Laughs akışının mobil uygulamada dikey bir konumda olduğu görülüyor. Diğer yandan, mobildeki akış kullanıcıların klipleri paylaşabilmesine ve reaksiyon verebilmesine de imkan veriyor.

Netflix Fast Laughs özelliği şu an için; ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Avustralya, İrlanda ve İngilizce konuşulan diğer ülkelerde test ediyor.