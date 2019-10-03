Netflix Kullanıcıları Platforma Sadık Kalıyor

Dijital yayıncılık sektörüne yeni oyuncular katılmaya hazırlanıyorken, yapılan araştırmalar Netflix'in güçlü bir duruşa sahip olduğunu işaret ediyor.

Netflix Kullanıcıları Diğer Platformlara Gitmeyi Düşünmüyor

Önümüzdeki ay itibarıyla kullanıma sunulacak olan Disney+ ve Apple TV+, oldukça büyük bütçelere ve iddialı yapımlara sahip olmaları ile dikkatleri çekiyor. Piper Jaffray tarafından yapılan araştırmaya göre Netflix abonelerinin büyük bir kısmı, Disney+ ve Apple TV+ gibi platformlara geçmeyi düşünmüyor.

Yatırım bankasının yaptığı araştırmalara göre kullanıcıların yüzde 75 oranındaki önemli bir kısmı, diğer platformlara abone olmayı düşünmüyor. Bununla birlikte kalan yüzde 25 oranındaki kullanıcıların büyük bir kısmı, diğer platformlara abone olsa dahi Netflix aboneliğini sürdürmeyi planlıyor.

Apple TV+ ve Disney+ Ne Zaman Gelecek?

Apple TV+ servisi 1 Kasım itibarıyla 107 ülkede ve 116 dilde kullanılabilir olacak. Bununla birlikte Disney+ ise 12 Kasım tarihinde kullanıcılar ile buluşacak. Şimdilik bu servisler ülkemizde kullanılabilir olacak mı ya da hangi fiyatlarla sunulacak sorularına yanıt veremiyoruz.