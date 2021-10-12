Netflix'in Yeni Yerli Dizisi Kulüp Fragmanı Yayınlandı

Netflix Kulüp fragmanını yayınladı. Gökçe Bahadır ve Barış Arduç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi, 1955 yıllarının İstanbul'una ışık tutacak. Peki ya Kulüp Netflix'e ne zaman gelecek? Kulüp dizisi konusu ne ve Kulüp oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın başrolünde yer aldığı Netflix dizisi Kulüp'ün ilk fragmanı YouTube üzerinde yayınlandı. Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerde yayınlanacak olan Kulüp'ün Kasım ayına damga vuracağı düşünülüyor.

"Hiç tanımadığın biri ailen, hiç beklemediğin bir yer yuvan olabilir" diyerek yola çıkan dizi, Musevi bir anne ve kızının hikayesini ele alacak ve eski İstanbul günlerini Netflix'e taşıyacak gibi görünüyor.

Netflix Kulüp fragmanı paylaşıldı

Netflix'in yeni yerli yapımı Kulüp, izleyicilerini 1955 yılına götürüyor. İlk sezonunu Netflix'te başlatacak olan yerli dizi, Musevi bir annenin hikayesini ele alacak. Netflix'ten resmi fragmanla birlikte gelen açıklama şu şekilde:

1950'lerin İstanbulu'nda yaşanan siyasi kargaşanın ortasında, Musevi bir anne hapisten çıktıktan sonra kızıyla tekrar bağlantı kurmak için uğraşır. Hiç tanımadığın biri ailen, hiç beklemediğin bir yer yuvan olabilir. Kulüp, 5 Kasım’da sadece Netflix’te. Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

Kulüp dizisinin oyuncu kadrosu ise bir hayli kalabalık. Başrol oyuncusu Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler dizide seyircilerle buluşacak.

Dizinin yönetmenlik koltuğunda Masum dizisiyle de bilinen Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan yer alıyor.

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