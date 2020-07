Netflix Kurucusu: Başarılı Olmak İstiyorsanız Kitap Okumayın

CNBC kanalına konuşan Netflix kurucusu, verdiği ilginç öneriyle birlikte gündeme oturmayı başardı. Netflix'in iki kurucu ortağından biri ve ilk CEO'su olan Amerikalı teknoloji girişimcisi Marc Randolph, herkesin aksine çok tuhaf önerilerde bulundu. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Öncelikle Netflix ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. 1997 yılında kurulan bu şirket, her ne kadar ilk yıllarında ciddi bir çıkış yakalamasa bile yine de özellikle 2004 ve sonrasında çok büyük bir yükselişe şahit oldu. Şu anda 183 milyon ücretli kullanıcıya sahip olan firma, 190'dan fazla ülkede aktif.

Netflix kurucusu farklı önerilerde bulundu

Şu anda Netflix şirketinin piyasa değeri yaklaşık olarak 217 milyar dolar olarak görülüyor. Genellikle böyle platformların kurucuları çok kitap okuyun gibi önerilerde bulunabilir. Ancak Netflix kurucusu 62 yaşındaki girişimci, "kitap okumayın" diyerek herkesi hayrete düşürmeyi başardı.

CNBC Make It'e konuşan ünlü girişimci, “Önceden düşünmek zorundasın. Gerçek satış noktalarım nelerdir? Daha önce ne gördüler. Nasıl tepki verecekler?" ifadelerine yer verdi. Aslında onun işin pragmatist tarafına baktığını söylemek mümkün. Yani neyi okuduğunuzdan daha çok, neyi nasıl satabileceğiniz önemli.

CNBC ile yaptığı röportajda, “İnsanların özel bir şey yapmadığını, herkesin bunu yapabileceğini bilmesini isterim” demişti. Ünlü girişimci, kendisinin kaleme aldığı 'That Will Never Work' (Asla İşe Yaramayacak) kitabında, çok çaba gösteren girişimcilerin dahi kesin cevaplar bulamadığından sıklıkla bahsettiği biliniyor. Onun bu açıklamaları her ne kadar ironi gibi algılansa bile, yine de doğruluk payı olabilir. Sizce iş hayatında başarılı olmanın sırları neler? Kendi deneyimlerinizi yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.