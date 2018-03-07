Netflix, Luke Cage İkinci Sezon Tarihini Duyurdu

Marvel'ın en eski çizgi roman kahramanlarından olan ve Cheo Hodari Coker tarafından 2016 yılında Netflix için uyarlanan Luke Cage, ikinci sezonu ile 22 Haziran'da geri dönüyor.

Yine bir Marvel ile Netflix ortaklığı olan Jessica Jones'un birinci sezonunda karşımıza çıkan kurşun geçirmez kahramanımız Luke Cage, 2016 yılında solo dizisiyle Netflix kütüphanesindeki yerini almıştı.

Archie Goodwin, John Romita, Sr. ve George Tuska tarafından yaratılan ve Hero for Hire ile okuyucularıyla ilk kez 1972 yılında buluşan süper kahraman, gücünü hücre yenileme deneyinden almıştı. Netflix, bugün Twitter'dan yayınladığı 26 saniyelik bir teaser ile, ilk sezonuyla beklentilerin üzerine çıkan Luke Cage'in ikinci sezonunun 22 Haziran'da yayınlanacağını açıkladı.

Netflix'te Marvel Rüzgarı Esiyor

Netflix'te tam anlamıyla bir Marvel patlaması yaşandığını da söylemeden geçmeyelim. The Defenders, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil ve Iron First, popüler platformun en iyi yapımları arasında yer alıyor. Tabii geçtiğimiz sene izleyicisyle buluşan ve büyük bir beğeni toplayan Punisher'ı da unutmayalım.

Öte yandan Disney'in kendi çevrimiçi yayın platformunu kuracak olması, Netflix'teki Marvel içeriklerine de darbe vuracaktır. Ancak yine de Stranger Things, Black Mirror, La Casa De Papel veya Dark gibi yapımlar Netflix'te katalizör görevini rahatlıkla üstlenecektir. Nitekim Netflix, 2018 yılında 8 milyar dolar yatırım yaparak, platforma 700'ün üzerinde yeni dizi ve film ekleyecek.

Bakalım Luke Cage, ilk sezonda olduğu gibi yeni sezonda da övgüleri toplamayı başarabilecek mi? Luge Cage'in ikinci sezonu 22 Haziran 2018'de yayınlanacak.

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