Netflix Mart 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Mart 2021 içerikleri açıklandı. Mart ayına sayılı günler kala milyonlarca Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'in içerik kütüphanesine mart ayında hangi içerikler eklenecek?” gibi bazı sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı video ile beraber kullanıcıların kafasında oluşan soruları giderdi.

Netflix Şubat 2021 İçerikleri Listesi

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı özellikle COVID-19 salgını döneminde önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminde vakitlerinin çok büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın platformu üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Geçtiğimiz yıl kullanıcı sayında ciddi oranda artış yaşayan dijital yayın hizmeti, her ay yeni içerikler ekleyerek kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Mart ayına sayılı günler kala çok sayıda kullanıcının kafasında "Netflix'in kütüphanesine mart ayında hangi içerikler eklenecek?” ve "Mart ayında Netflix'e hangi dizi ve filmler geliyor?" şeklinde soru oluşmaya başlamıştı. Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin yer aldığı bir video yayımladı. Böylece yeni tip koronavirüs salgını döneminde zamanını Netflix içeriklerini izleyerek geçirmeyi tercih eden kullanıcıların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 1 dakika 28 saniye uzunluğundaki videoda yer alan mart içerikleri şu şekilde:

İlk kez yayımlanan görüntüleri ve röportajları içerisinde bulunduran belgesel, Notorious B.I.G.'nin dümencilikten rap müziğin zirvesine tırmanışını ele alıyor.

İlhamının büyük bir bölümünü öz güveni yüksek yeni arkadaşından ve annesinin asi geçmişinden alan 16 yaşındaki utangaç bir kız, okulundaki cinsiyetliğin önüne geçmek için bir dergi çıkarır.

Kusursuz bir eş bulmanın yolunu keşfetmek isteyen ekipteki bir DNA araştırmacısı, yeni ve cüretkâr bir çöpçatanlık hizmeti geliştirdiğinde aşk ile yalanlar da iç içe geçer.

Başrolde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yapım, kağıt toplayarak geçinen ve sağlığı giderek kötüleşen Mehmet'in terk edilmiş bir çocuğu bulmasını konu alıyor.

Çocuklara yönelik eğitici bir yapım olmasının yanı sıra yemek yapmanın püf noktalarını da içeren bu yapım, dünyanın dört bir yanındaki farklı külterleri ortaya çıkarıyor.

Formula 1'in her sezonunda olduğu gibi bu sezonda da seyircileri kıyasıya rekabet bekliyor.

La Casa de Papel'in yaratıcılarının yeni yapımı Sky Rojo, üç kadının çılgın macerasını konu alıyor.

Kız kardeşinin öldürülmesiyle haksız yere suçlandığını kanıtlamakta ve intikam almakta kararlı olan Alex, gerçek faili bulmaktan çok daha fazlasını yapacaktır.

Önümüzdeki ay seyircilerle buluşturulacak birbirinden çeşitli yapımlar hakkndaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.