Netflix’e Mart Ayında Eklenecek Özel Yapımlar Belli Oldu

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan dijital içerik platformu Netflix, her sene yeni içerikleriyle abonelerini sevindiriyor. Bu senenin başında 2022 yılı içerisinde 70’den fazla özel yapımı bünyesine ekleyeceğini açıklayan Netflix’in 2022 Mart ayında hangi yapıları platforma getireceği belli oldu.

Netflix’in Mart 2022 Takviminde Neler Var?