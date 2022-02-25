Netflix’e Mart Ayında Eklenecek Özel Yapımlar Belli Oldu
Ücretli dijital dizi ve içerik platformu Netflix’in 2022 yılı Mart ayında yayınlayacağı özel içerikleri belli oldu.
Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan dijital içerik platformu Netflix, her sene yeni içerikleriyle abonelerini sevindiriyor. Bu senenin başında 2022 yılı içerisinde 70’den fazla özel yapımı bünyesine ekleyeceğini açıklayan Netflix’in 2022 Mart ayında hangi yapıları platforma getireceği belli oldu.
Netflix’in Mart 2022 Takviminde Neler Var?
- En Soğuk Düşman 2 Mart’ta Netflix’te.
- Netflix'in yerli içeriği ‘Pera Palas'ta Gece Yarısı’, 3 Mart'ta Netflix'te.
- He-Man ve Kainatın Hakimleri 2. Sezon, 3 Mart’ta Netflix’te
- Pieces of Her 4 Mart’ta Netflix’te.
- Andy Warhol'un olağanüstü hayat hikayesini anlatan altı bölümlük ‘Andy Warhol Günlükleri’, 9 Mart'ta Netflix'te.
- Ryan Reynolds ve Mark Ruffalo'nun başrolünde olduğu bilim kurgu komedi filmi ‘The Adam Project’, 11 Mart'ta Netflix'te.
- Formula 1: Drive to Survive'ın 4. sezonu 11 Mart'ta Netflix'te.
- Düşeş 18 Mart’ta Netflix’te.
- Netflix'in bir başka yerli içeriği ‘Sen Yaşamaya Bak’, 21 Mart'ta Netflix'te.
- Nertflix'in en çok izlenen dizilerinden ‘Bridgerton'un ikinci sezonu 25 Mart'ta Netflix'te.
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