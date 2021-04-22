Netflix Mayıs 2021 İçerikleri Belli Oldu

Netflix Mayıs 2021 içerikleri açıklandı. Mayıs ayına sayılı günler kala milyonlarca Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'e mayıs ayında hangi içerikler eklenecek?” gibi bazı sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı video ile beraber kullanıcıların kafasında oluşan soruları giderdi.

Netflix Mayıs 2021 İçerikleri Listesi

Dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı özellikle COVID-19 döneminde önemli ölçüde arttı. Salgın döneminde vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın servisi üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Platform, her ay yeni içerikler ekleyerek kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Mayıs ayına sayılı günler kala pek çok kullanıcının kafasında "Netflix'e mayıs ayında hangi içerikler eklenecek?” ve "Mayıs ayında Netflix'e hangi dizi ve filmler gelecek?" şeklinde birtakım sorular oluşmaya başlamıştı. Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin bulunduğu bir video yayımladı.

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 2 dakika 4 saniye uzunluğundaki videoda yer alan mayıs içerikleri şu şekilde:

Selena: Tejeno Müziğinin Kraliçesi, Meksika kökenli Amerikalı sanatçı Selena'nın hikayesini anlatıyor. Dram, biyografi ve müzik ögelerine sahip olan yapımın ikinci kısmı 4 Mayıs tarihinde dijital yayın platformunda yayımlanacak.

Sam'in Oğulları: Şeytani Tarikatın İzinde isimli belgesel, 5 Mayıs tarihinde popüler dijital yayın servisinde izleyiciler ile buluşacak.

Platformun yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy, 7 Mayıs tarihinde yayımlanacak.

Parayı konu alan Money, Explained isimli yapım, 11 Mayıs tarihinde yalnızca dijital yayın platformunda yayımlanacak.

Kriyojenik bir ünitede uyanan Liz, oksijeni bitmeden kim olduğunu hatırlaması ve hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekir. Merakla beklenen film, 11 Mayıs'ta izleyicilerle buluşacak.

Bir vampir avcısı, şehri kurtarmak için vampirler ile mücadele eder. Aynı adlı video oyunundan uyarlanan başarılı animenin 4. sezonu 13 Mayıs tarihinde yayımlanacak.

8,5 IMDb puanına sahip olan Love, Death & Robots'un 2. cilti 14 Mayıs'ta platformun içerik kütüphanesine eklenecek.

Agorafobi nedeni ile dışarı çıkamayan bir psikolog, pencereden komşusunu izlemeye başlar. Psikolog, komşusunu izlerken bir suça tanık olur. Gerilim ve suç ögelerine sahip olan film, 14 Mayıs'ta yayımlanacak.

Başarılı animasyon dizisi Jurassic World Kretase Kampı'nın yeni sezonu 21 Mayıs tarihinde platformun kütüphanesine eklenecek.

Çok sayıda izleyici tarafından merakla beklenen Ölüler Ordusu isimli film, 21 Mayıs'ta yayımlanacak.

Dram, fantastik ve gizem ögelerine sahip olan Ragnarok'un yeni sezonu 27 Mayıs tarihinde yayımlanacak.

Başarılı sitcom dizisi The Kominsky Method'un 3. sezonu 28 Mayıs'ta popüler hizmetin içerik kütüphanesine eklenecek.