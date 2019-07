Netflix, Mindhunter’ın 2. Sezonundan İlk Fragmanı Paylaştı

Dijital yayın devi Netflix, sevilen dizisi Mindhunter’ın 2. sezonundan ilk fragmanı paylaştı.

Yönetmen koltuğunda David Fincher gibi usta bir ismin oturduğu Netflix dizisi Mindhunter, ilk kez 2017 yılında yayınlanmıştı. Joe Penhall tarafından yaratılan dizi, kısa süre içinde platformun en sevilen yapımlarından bir tanesi haline gelmişti.

Mindhunter’ın ilk sezonu, cinsellik temelli cinayetler işleyen veya bu eğilime sahip olan kişilerin profillerini tanımlamaya odaklanmıştı. Fincher, birinci sezondaki toplam 10 bölümden dördüne liderlik yaparken, diğer bölümleri Asif Kapadia, Tobias Lindholm ve Andrew Douglas yönetmişti.

İlk sezonda izlediğimiz Jonathan Groff (Holden Ford), Holt McCallan (Bill Tench) ve Anna Torv (Wendy Carr) gibi isimleri ikinci sezonda da izlemeye devam edeceğiz.

Charles Manson karakterine Avustralyalı aktör Damon Herriman hayat verecek.

Mindhunter’ın ikinci sezonu 1970'lerin sonunda ve 1980'lerin başlarında görülen Atlanta çocuk cinayetlerini merkezine alacak. Dizide ayrıca Amerika’nın en ünlü katillerinden Charles Manson’ı da göreceğiz.

Bilenler olacaktır; ünlü yönetmen Roman Polansky’nin eşi Sharon Tate, karnındaki sekiz buçuk aylık bebeği ile seri katil Charles Manson’ın liderliğindeki tarikat üyeleri tarafından vahşice öldürülmüştü. Hatta Quentin Tarantino’nun yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’da da Beverly Hills’deki bu tüyler ürpertici kanlı cinayete tanıklık edeceğiz.

Toplam dokuz bölümden oluşan Mindhunter’ın yeni sezonu 16 Ağustos’ta sadece Netflix’te yayınlanacak. Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Mindhunter 2. sezon fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!