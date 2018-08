Netflix, Mini Dizisi Maniac’ın İlk Fragmanını Paylaştı

Netflix, başrollerinde Emma Stone ve Jonah Hill’in yer aldığı fenomen olmaya aday yeni dizisi Maniac’ın ilk fragmanını paylaştı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi yayın platformu olan Netflix, son dönemin en iddialı yapımlarından birisi olarak gösterilen Maniac’ın üzerindeki sır perdesini nihayet kaldırdı!

Patrick Somerville tarafından yaratılan dizinin yönetmenliğini Cary Joji üstleniyor. Maniac’ın oyuncu kadrosu ise tam anlamıyla inanılmaz. Netflix’in mini dizisinin başrollerini, La La Land filmiyle Oscar’ı kucaklayan Emma Stone ve The Wolf of Wall Street’teki performansıyla Oscar’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu adaylığı kazanan Jonah Hill bulunuyor. Ünlü ikiliye ise Justin Theroux ve Sally Field eşlik edecek.

Maniac, Annie Landsberg (Emma Stone) ve Owen Milgrim (Jonah Hill) ikilisinin çarpıcı hayatlarını konu alıyor. Annie, annesi ve kız kardeşi ile olan sorunlu ilişkisinde sıkışıp kalmış, hayattan mutsuz ve umutsuz bir karakter. New York sanayicilerinden birinin beşinci çocuğu olan Owen ise tartışmalı bir şizofren teşhisi ile tüm hayatı boyunca baş etmek zorunda kalmış biri. Her ikisi de hayatlarından memnun değil ve yeni, radikal bir ilaç tedavisinin vaat ettikleri, bu iki baş karakterle birlikte diğer on yabancıyı üç günlük bir deneme programı için Neberdine Pharmaceutical and Biotech binasında bir araya getirmeye yetiyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor.

Patrick Somerville’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Cary Fukunaga üstleniyor. Maniac, 21 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak.