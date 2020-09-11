Netflix Minnoşlar Filminin 'Sosyal Mesaj' Olduğunu Söyledi

Filmin sayfasında yer alan açıklama, filmin ismi ve +18 bir film olması dünyanın dikkatini üzerinde toplayan, ülkemizde ve dünyanın geri kalanında oldukça büyük bir dikkat çeken film için yapılan eleştirilere cevap veren Netflix Minnoşlar (Cuties) hakkında çocukların cinselleştirilmesine karşı "sosyal mesaj" ifadesini kullandı. Netflix'in film hakkındaki eleştirilere karşı yaptığı savunma ile ilgili detaylar haberimizde.

Netflix Minnoşlar Hakkında Yapılan Eleştirilere Karşılık Verdi

Dünya genelinde büyük bir tartışmanın konusu olan filmin Netflix sayfasında "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" cümlelerine yer verilmişti. Film, Netflix'in sayfasında yer alan açıklama ve filmin konusundan ötürü eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Ülkemizde ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından RTÜK'e (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) başvuru yapılmış ve filmin tanıtımında yer alan "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan" kısma dikkat çekilmişti. RTÜK ise 11 yaşındaki bir çocuğu konu almasına rağmen 18 yaşın üstündeki seyircileri hedefleyen Cuties filminin Türkiye'den kaldırılması gerektiğine karar vermişti.

Film her ne kadar ülkemizde kaldırılmış olsa da dünyanın geri kalanında 9 Eylül'de yayımlandı. Filmin yayımlanmasının üzerine Twitter'da "#CancelNetflix" etiketi TT listesine girdi. Variety'e açıklama yapan Netflix temsilcisi, Cuties'in çocukların cinselleştirilmesine karşı bir sosyal mesaj olduğunu belirterek "Cuties ödüllü bir film ve genç kızlara gerek sosyal medya gerekse gerçek hayatta yapılan baskıyı anlatıyor. Bu önemli konulara önem veren herkesi filmi izlemeye davet ediyoruz" dedi.