Netflix, Mobil Odaklı Yeni Bir Abonelik Planı Test Ediyor

Geçtiğimiz ocak ayında ABD fiyatlandırmasında zam kararı alan Netflix, ayda yalnızca 3,62 dolar olan mobil odaklı yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, tarihindeki en büyük fiyat artışını bu yılın başlarında yapmıştı. Şirketin en popüler planı 10,99 dolardan 12,99 dolara, temel plan 7,99 dolardan 8,99 dolara, özel plan ise 13,99 dolardan 15,99 dolara yükselmişti.

Kısacası Netflix’in tüm abonelik planlarında ortalama 2 dolarlık bir artış var. Bu, akış servisinin 2007’de ilk kez piyasaya sürüldüğünden bu yanaki en büyük fiyat artışı (yüzde 18) olmuştu.

Streaming yayın piyasasına liderlik eden Netflix, kütüphanesinde yer alan üçüncü taraf içeriklerini lisanslamak için her yıl milyarlarca dolar ödüyor. Ayrıca, dünya çapında büyük beğeni toplayan orijinal dizi ve filmler için de milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Öyle ki, sadece önümüzdeki nisan ayında platformda 44 yeni orijinal dizi, film ve belgesel gösterime girecek.

ABD’li kullanıcılar tüm bu içeriklere erişmek için ayda 9 dolar ila 16 dolar arasında bir ücret ödüyor. Ülkemizdeki abonelik fiyatları ise 15,99 TL ila 39,99 TL arasında değişiyor.

Şu sıralar kullanıcı arayüzünü iyileştirmek için yeni bir tasarım üzerinde çalışan Netflix, şimdi de mobil odaklı yeni bir abonelik planı test ediyor.

Netflix'in en iyi yanlarından biri, pratikte her yerde ulaşılır olması. İster akıllı TVde, ister bilgisayarda, ister tablette, isterse akıllı televizyondan olsun, platformun kütüphanesine arzu ettiğiniz zaman erişebiliyorsunuz. Fakat bazı insanlar, Netflix’i yalnızca mobil cihazlarında kullanıyor. Dolayısıyla diğer herkesle aynı ücreti ödemeleri pek de adil olmuyor.

Dijital yayın devi, yeni abonelik planıyla bu duruma son verecek. Şu anda yalnızca Hindistan’da test edilen plan, kullanıcıların mobil cihazlarından ayda 250 rupi (3,62 dolar) karşılığında Netflix’e erişebilmelerine imkan sağlıyor. Elbette bu planı tercih eden kişiler, yalnızca akıllı telefonlarından veya tabletlerinden Netflix’i kullanabilecek.

Öte yandan yeni abonelik planının hayata geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Şirket, üyelerinin platforma bakış açısını değerlendirmek için dönem dönem yeni şeyler deniyor. Dolayısıyla söz konusu planın test sürecinden öteye gitmeme ihtimali de bulunuyor. Konuya ilişkin yani gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.