Netflix Mobil Oyun Sayısı Artıyor: 3 Yeni Oyun Daha Çıktı

Netflix, mobil oyun sayısını arttırmak için oyun geliştirme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmeye çalışıyor. Başlangıçta video oyunu sektöründe çok ciddi gibi görünmese de kaydettiği ilerlemeye bakılacak olursa şirketin bunu özellikle son zamanlarda oldukça ciddiye aldığı görülüyor.

Şirketin planını geçen ay dünya çapında hayata geçirmeye başlamasına rağmen oyunculara sunduğu pek çok yeni oyun bulunuyor. Şirket, abonelerine daha fazla oynanabilir oyun sunmakta kararlı bir tavır sergiliyor. Öyle ki Play Store'a Netflix abonelerinin oynayabileceği 3 yeni oyun daha ekledi.

3 Yeni Netflix Mobil Oyun Daha Sunuldu

Netflix'in daha öncce çıkarmış olduğu çoğu oyun gibi bu oyunlar da büyük ölçüde piyasaya göre geliştirilen oyunlardan oluşuyor.

Netflix'in Play Store'a eklettirdiği son oyunlar Dominoes Café, Knittens ve Wonderputt Forever oldu. Bu oyunlardan bir tanesinin bile şirketin dijital yayın platformuna yeni bir abone kazandıracak türde oyun olduğu söylenemez ancak zaten bir Netflix aboneliğiniz varsa oyunlar indirmeye değer olabilir.

Oyunlara kısaca bir göz atmak gerekirse çok ilgi çekici bir manzara ile karşılaşılamayabilir. Play Store'da Netflix aboneliğiniz olmadan ücretsiz olarak sunulan 3 oyun da bulunabilir fakat onlardan ayrılmasını sağlayan nitelikler taşıyor.

Örneğin Netflix abonesi olan herkes, kendilerine sunulan bu mobil oyunları reklamsız ve uygulama içi satın alma seçeneği olmadan indirip oynayabilir. Sıradan mobil oyunların en sinir bozucu unsurlarına oyunlarda yer verilmemesi de oyunlara artı puan kazandırıyor.

Netflix'in oyunculara sunduğu diğer mobil oyunlar arasında da şunlar yer alıyor:

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

İlk iki oyundan da anlaşılabileceği üzere şirket, Stranger Things'in dünya çapındaki popülaritesinden yararlanmak istiyor.

Bunların tamamı, şirketin gözünde başlangıç niteliğinde. Netflix, bir süre önce yaptığı açıklamada herkes için bir şeyler sunan bir oyun kütüphanesi oluşturmak istediğini belirtmişti. Bu açıklamadan hareketle şirketin oldukça geniş bir oyuncu kitlesini hedef almayı amaçladığı söylenebilir fakat bu amacına ulaşıp ulaşamayacağını, bu yolda başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.

Peki, sizin eklenen üç yeni Netflix mobil oyun ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.