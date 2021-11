Netflix'in Mobil Oyunları Resmen Yayınlandı

Netflix mobil oyunları neler? Yayın platformu Netflix, 5 yeni oyunla birlikte platformunda oyun da sunmaya başladı. Popüler yapım Stranger Things'ten de iki farklı oyun bulunuyor.

Netflix, abonelerinin dikkat ve eğlence zamanından daha büyük bir pay elde etmeyi amaçladığı için Android telefonlar ve tabletler için beş mobil oyunu duyurdu.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix, video oyunu sektöründe ilerlemeye ne kadar kararlı olduğunu gösteren adımları atmaya devam ediyor.

Yayın devi, "Stranger Things: 1984" ve "Stranger Things 3: The Game"in piyasaya sürülmesiyle popüler bilim kurgu dizisi "Stranger Things"in başarısından yararlanmak istiyor.

Diğer başlıklar arasında "Shooting Hoops", "Card Blast" ve "Teeter Up" yer alıyor ve tümü yalnızca yetişkinler için aktif hale getirildi. (çocuk hesabında bu oyunlara erişim hakkı tanınmıyor.)

Salı günkü lansman, son mega hit Güney Kore gerilim dizisi Squid Game'e dayanan bir oyun içermemesiyle merak uyandırdı. Teknoloji blogu Engadget'a göre halihazırda duyurulan oyunlar Ağustos ayından itibaren Polonya, İtalya ve İspanya'daki abonelere sınırlı olarak sunulmuştu.

Netflix yaptığı açıklamada, "İster sıfırdan başlayabileceğiniz sıradan bir oyun ister en sevdiğiniz hikayelere daha derine inmenizi sağlayan sürükleyici bir deneyim istiyor olun, herkes için bir şeyler sunan bir oyun kütüphanesi oluşturmaya başlamak istiyoruz" dedi.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At