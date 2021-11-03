Netflix'in Mobil Oyunları Resmen Yayınlandı

Netflix mobil oyunları neler? Yayın platformu Netflix, 5 yeni oyunla birlikte platformunda oyun da sunmaya başladı. Popüler yapım Stranger Things'ten de iki farklı oyun bulunuyor.

Netflix, abonelerinin dikkat ve eğlence zamanından daha büyük bir pay elde etmeyi amaçladığı için Android telefonlar ve tabletler için beş mobil oyunu duyurdu.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Netflix, video oyunu sektöründe ilerlemeye ne kadar kararlı olduğunu gösteren adımları atmaya devam ediyor.

Netflix Mobil Oyunları Neler?

Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: The Game

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up

Yayın devi, "Stranger Things: 1984" ve "Stranger Things 3: The Game"in piyasaya sürülmesiyle popüler bilim kurgu dizisi "Stranger Things"in başarısından yararlanmak istiyor.

Diğer başlıklar arasında "Shooting Hoops", "Card Blast" ve "Teeter Up" yer alıyor ve tümü yalnızca yetişkinler için aktif hale getirildi. (çocuk hesabında bu oyunlara erişim hakkı tanınmıyor.)

Salı günkü lansman, son mega hit Güney Kore gerilim dizisi Squid Game'e dayanan bir oyun içermemesiyle merak uyandırdı. Teknoloji blogu Engadget'a göre halihazırda duyurulan oyunlar Ağustos ayından itibaren Polonya, İtalya ve İspanya'daki abonelere sınırlı olarak sunulmuştu.

Netflix yaptığı açıklamada, "İster sıfırdan başlayabileceğiniz sıradan bir oyun ister en sevdiğiniz hikayelere daha derine inmenizi sağlayan sürükleyici bir deneyim istiyor olun, herkes için bir şeyler sunan bir oyun kütüphanesi oluşturmaya başlamak istiyoruz" dedi.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

Kullanıcıların oyun kütüphanesinde yer alan yapımları oynayabilmesi için ekstra bir ücret ödemesi gerekmiyor. Kütüphaneye eklenen video oyunlarının reklam ve uygulama içi satın alım içermediği belirtildi.

Dijital yayın hizmeti Netflix, video oyunu sektöründe kalıcı bir isim haline gelmeye yönelik ilk büyük hamlelerinden birini yaparak Night School Studio'yu satın almıştı.

Night School Studio, ilk olarak 2016 yılında Oxenfree isimli bir video oyunu ile oyunseverlerin karşısına çıkmış ve video oyunu ile eleştirmenler tarafından yoğun övgünün odağında yer almıştı. Oyun geliştiricisinin şu anki hedefi ise Oxenfree'nin devam oyununu geliştirmek ancak söz konusu video oyununun arkasında bu kez Netflix olacak.