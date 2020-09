Netflix CEO'sundan İlginç Reklam Açıklaması: Aboneler Daha Fazla Para Kazandırıyor

Dünyanın en fazla aboneye sahip medya hizmeti Netflix, kuruluşundan bu yana reklam almıyor. Geçtiğimiz gün verdiği röportajda Netflix'in reklam almayacağına söz veren CEO Reed Hastings açıklamasıyla herkesi şaşırttı: "Tüketici pazarı, reklamcılıktan daha fazla para kazandırıyor."

Netflix kuruluşundan yirmi yıldan fazla bir süre sonra, hala yenilmesi gereken yayın platformu ancak rekabet her zamanki daha şiddetli. Yalnızca geçen yıl Disney, NBC ve HBO kendi iş modeline ve orijinal içeriğe sahip olan Hulu, Netflix ve Amazon Prime Video gibi ürünlerle rekabet etmek için yeni hizmetler başlattı.

Netflix neden reklam göstermiyor?

Bu haftanın başlarında Variety, Netflix CEO'su Reed Hastings ile yeni kitabı “No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention” ve şirket hakkında konuştu. Röportajdaki en ilginç yorumlardan biri, Netflix'teki reklamlarla ilgili bir soruya cevabı oldu:

"Daha değerli bir işi reklam olmadan inşa edebileceğimize inanıyoruz. Reklam, kullanıcı uygulamaya girene kadar kolay görünüyor. Sonra da bu geliri başka yerlerden koparmanız gerektiğini fark ediyorsunuz çünkü toplam reklam pazarı büyümüyor ve hatta şu an küçülüyor. Tüketici pazarı ise reklamcılıktan çok daha hızlı büyüyor "

Netflix kapitalizmi reklam kültürüne dayanmıyor

CEO Hasting Netflix'in reklamsız başarılı olduğunu açıklayarak "20 yıl önce hisse başına yaklaşık bir dolarla halka açıldık ve şimdi 500 doların üzerinde" diyor ve şöyle ekliyor:

"Abonelik odaklı stratejimizin oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim. Ancak felsefi bir şeyin aksine temelde Netflix için en iyi kapitalizm olduğunu düşündüğümüz şey abonelik sistemi"