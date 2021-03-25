Netflix Nisan 2021 İçerikleri Belli Oldu: Friends de Var!

Netflix Nisan 2021 içerikleri açıklandı. Nisan ayına sayılı günler kala milyonlarca Netflix kullanıcısının kafasında "Netflix'in içerik kütüphanesine nisan ayında hangi içerikler eklenecek?” gibi birtakım sorular oluşmuştu. Netflix Türkiye, YouTube kanalı üzerinden yayımladığı videoyla birlikte kullanıcıların kafasında oluşan soruları giderdi.

Netflix Nisan 2021 İçerikleri Listesi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital yayın platformu Netflix’in kullanım oranı özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde önemli ölçüde arttı. Pandemi döneminde vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren insanlar, zaman geçirmek için dijital yayın servisi üzerinden içerikler izlemeyi tercih ediyor. Platform, her ay yeni içerikler ekleyerek kütüphanesini güncel tutmaya devam ediyor.

Nisan ayına sayılı günler kala çok sayıda kullanıcının kafasında "Netflix'in kütüphanesine nisan ayında hangi içerikler eklenecek?” ve "Nisan ayında Netflix'e hangi dizi ve filmler gelecek?" şeklinde bazı sorular oluşmaya başlamıştı. Netflix Türkiye, önümüzdeki ay eklenecek içeriklerin bulunduğu bir video yayımladı. Böylece kullanıcıların kafasında oluşan soru işareti giderildi.

Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayımlanan 2 dakika 14 saniye uzunluğundaki videoda yer alan nisan içerikleri şu şekilde:

1. Friends

İlk olarak 22 Eylül 1994 tarihinde yayımlanmaya başlayan Friends, 6 Mayıs 2004 tarihinde sona ermişti. Toplamda 10 sezon yayımlanan sitcom dizisi, bir dönemin en başarılı dizileri arasında yer alıyor. Friends'in tüm sezonları 1 Nisan tarihinde Netflix'te yayımlanacak.

Suç, dram ve gerilim ögelerine sahip olan The Serpent, seri katil Charles Sobhraj'in hikayesini konu alıyor. Mini dizi 2 Nisan tarihinde yayımlanacak.

Vahşi batı temasına sahip olan Concrete Cowboy, 2 Nisan tarihinde popüler dijital yayın platformunda yayımlanacak. Dram türündeki filmin başrol oyuncu kadrosunda Idris Elba, Caleb McLaughlin ve Jharrel Jerome yer alıyor.

Aksiyon, suç ve dram ögelerine sahip olan Snabba Cash: Kolay Para, 7 Nisan tarihinde yayımlanacak. Merakla beklenen dizinin başrol oyuncu kadrosunda Evin Ahmad, Alexander Abdallah ve Ali Alarik bulunuyor.

Belgesel dizi türündeki Bu Bir Soygundur: Dünyanın En Büyük Sanat Hırsızlığı, 7 Nisan tarihinde yayımlanacak.

Sabırsızlıkla beklenen Türk filmi Sen Hiç Ateş Böeceği Gördün mü? 9 Nisan tarihinde yayımlanacak.

Süper kahraman komedi filmi olan Thunder Force, 9 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşacak. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Melissa McCarthy, Octavia Spencer ve Jason Bateman bulunuyor.

Durum komedisi türündeki Dad Stop Embarrassing Me, 14 Nisan tarihinde yayımlanacak.

Belgesel dizi türündeki David Attenborough ile Yaşamın Renkleri, 22 Nisan tarihinde seyircilerle buluşacak.

23 Nisan tarihinde yayımlanacak olan Shadow and Bone, Aksiyon, dram ve fantastik ögelerine sahip.

Merakla beklenen gerilim filmi Her Şey Yok Olur, 29 Nisan tarihinde yayımlanacak.

30 Nisan'da yayımlanacak Şantaj, Harlan Coben'in romanından uyarlandı.